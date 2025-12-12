The Game Awards 2025 corona a Clair Obscur Expedition 33 como Juego del Año y anticipa un intenso 2026.

The Game Awards ha vuelto a reunir a los personajes más influyentes de la industria en el Peacock Theater de Los Ángeles. Con Geoff Keighley como presentador, la ceremonia ha combinado la entrega de premios con una sucesión constante de tráiler, fechas y proyectos a medio plazo que alternan producciones de gran presupuesto y propuestas del terreno independiente.

El gran ganador de la noche ha sido ‘Clair Obscur Expedition 33’. El juego se lleva el premio a mejor videojuego del año y termina con nueve estatuillas, algo que pocas veces se ve en una sola edición. Independientemente del número de galardones, su arrollador éxito demuestra cómo un estudio pequeño puede derrotar a grandes titanes sin la ayuda de las campañas publicitarias con las que cuentan las series habituales.

De aperitivo Star Wars y el regreso de Larian

En cuanto el evento entró en dinámica la primera sorpresa corrió a cargo de ‘Star Wars Fate of the Old Republic’, un proyecto ambientado en la Antigua República ligado a Casey Hudson, durante años vinculado a ‘Knights of the Old Republic’ y a la trilogía ‘Mass Effect’. A falta de fecha y detalles, el anuncio tan solo confirma el regreso de la franquicia galáctica a un videojuego de gran presupuesto.

Star Wars Fate of the Old Republic – Tráiler

Poco después llegó uno de los momentos con más ovaciones en la sala. Larian, todavía sin quitarse el sudor de su reciente etapa tras ‘Baldur’s Gate 3’, presentó ‘Divinity’ con un tráiler que confirma el proyecto y poco más. No hubo plazos de lanzamiento ni plataformas de destino, así que toca esperar a ver qué tiene el estudio en mente. El equipo vuelve a su universo propio y parece decidido a construir una aventura de rol a gran escala.

Divinity - The Game Awards 2025

Leon S. Kennedy será jugable en Resident Evil Requiem

La participación de Capcom se reservó a una revelación importante relacionada con ‘Resident Evil Requiem’. Como se viene filtrando desde hace semanas, la casa de entretenimiento japonesa ha terminado por confirmar a Leon S. Kennedy como personaje jugable desde su lanzamiento el 27 de febrero de 2026. Capcom también confirma que la entrega se publicará en PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem – Tráiler

Lara regresa con una aventura clásica revitalizada

Como se esperaba, también hubo doble anuncio de ‘Tomb Raider’. La gala ha servido a Crystal Dynamics para ofrecer los primeros detalles de ‘Tomb Raider Catalyst’, que apunta a 2027, y ‘Tomb Raider Legacy of Atlantis’, una reconstrucción del título de 1996 programada en Unreal Engine 5 que llegará en 2026. Los dos proyectos se integran en el plan actual de Amazon Games con la saga, que también incluye producciones para televisión.

Tomb Raider: Catalyst - Game Awards 2025

Si alguien tenía ganas de volver al universo de Remedy, el estudio confirma ‘Control Resonant’. La continuación se centra en Dylan Faden, que se traslada a una Manhattan más amplia y apunta a 2026. La desarrolladora lo presenta como un juego con estructura de acción y rol y con una historia que se entiende incluso sin haber jugado al anterior.

Cantidad de anuncios para el próximo año

La gala también dejó presentaciones más pequeñas, pero igual de interesantes. En este sentido, Blizzard reveló ‘Diablo IV Lord of Hatred’, previsto para el 28 de abril de 2026. IO Interactive mostró de nuevo el prometedor ‘007 First Light’, su relectura de los orígenes de James Bond, y presentó a Bawma, villano interpretado por Lenny Kravitz. El cierre nos deja un título nuevo pensado para el multijugador llamado ‘Highguard’ y desarrollado por Wildlight Entertainment, un equipo con experiencia en series como ‘Apex Legends’ y ‘Titanfall’, que saldrá el 26 de enero de 2026 en formato gratuito. Y con el anuncio del ganador del premio GOTY (‘Clair Obscur Expedition 33’), concluyó la edición 2025 de The Game Awards.

Highguard - The Game Awards 2025

Lista completa de ganadores de The Game Awards 2025

Juego del Año - 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor dirección - 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor narrativa - 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor dirección artística - 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor banda sonora y música - Lorien Testard por 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor diseño de audio - 'Battlefield 6'

Mejor interpretación - Jennifer English por 'Clair Obscur Expedition 33'

Innovación en accesibilidad - 'Doom: The Dark Ages'

Juegos con impacto - 'South of Midnight'

Mejor juego en curso - 'No Man’s Sky'

Mejor apoyo de la base de jugadores - 'Baldur’s Gate 3'

Mejor juego independiente - 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor debut independiente - 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor juego para móvil - 'Umamusume: Pretty Derby'

Mejor juego de realidad virtual o aumentada - 'The Midnight Walk'

Mejor juego de acción - 'Hades II'

Mejor juego de acción y aventura - 'Hollow Knight: Silksong'

Mejor RPG - 'Clair Obscur Expedition 33'

Mejor juego de lucha - 'Fatal Fury: City of the Wolves'

Mejor juego familiar - 'Donkey Kong Bananza'

Mejor juego de simulación y estrategia - 'Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles'

Mejor juego deportivo o de carreras - 'Mario Kart World'

Mejor multijugador - 'ARC Raiders'

Mejor adaptación - 'The Last of Us: Season 2'

Juego más esperado - 'Grand Theft Auto VI'

Creador de contenido del año - MoistCr1TiKaL

Mejor juego de eSports - 'Counter-Strike 2'

Mejor atleta de eSports - Chovy (Jeong Ji-hoon)

Mejor equipo de eSports - Team Vitality

Premio del público, Players’ Voice - 'Wuthering Waves'

Una gala con vencedor europeo

Con todo, The Game Awards 2025 se desarrolló bajo esa combinación controlada de ceremonia de premios y escaparate comercial que nos tiene acostumbrados cada año. Esta temporada todo se resume en el contundente triunfo del equipo francés que ha dado vida a ‘Clair Obscur Expedition 33’ y en la impresión de que 2026 va a ser un gran año para la industria del ocio electrónico. En breve lo comprobaremos.