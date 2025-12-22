¿Te has comprado o alguien ha tenido el detalle de regalarte un mando DualSense de PS5 para Navidad y quieres asegurarte de que todo funciona correctamente? Hay un método sencillo para probar sus funciones principales en un PC. Sin perder tiempo, una opción muy práctica es usar alguna herramienta específica en navegador, como la web de DriftGuard, que permite hacer comprobaciones directamente, sin la necesidad de instalar nada.

Cómo comprobar el estado de tu mando de PS5

Aquí tan solo necesitarás conectar el DualSense al ordenador mediante un cable USB compatible con datos y abrir la página en el navegador. Nada más. Si el mando no aparece, prueba con otro cable o con otro puerto USB, porque algunos cables solo cargan y no transmiten datos. Ten en cuenta también que este tipo de herramientas suele depender de funciones del propio navegador. En general, funcionan mejor en Chrome, Edge u otras opciones basadas en Chromium, mientras que Firefox o Safari pueden no ser compatibles con este sistema.

Una vez dentro

Cuando accedas te enfrentarás a una pantalla principal que ofrece opciones muy útiles para revisar el estado de la batería y comprobar botones, panel táctil y sticks. Así podrás detectar si algún botón falla, si hay lecturas irregulares en los gatillos o si los joysticks presentan deriva. También incluye pruebas de iluminación LED, vibración y gatillos adaptativos. En el caso de verificación de las características relacionadas con audio o micrófono, es aconsejable mantener la conexión por USB y si estás en Windows, seleccionar el mando como dispositivo de sonido predeterminado antes de hacer la prueba.

¿Cómo puedes comprobar si tu mando de PS5 funciona correctamente en PC? / Elsotanoperdido

Si vas a conectar el DualSense por Bluetooth, no siempre tendrás acceso a todas las funciones. En PC, la respuesta háptica y ciertas características de audio suelen requerir conexión USB y algunos juegos reducen la vibración a un rumble más básico cuando se juega sin cable.

Tu mando en perfectas condiciones

En todo caso, con tan solo unos pocos minutos puedes evaluar cada apartado, comprobar que todo responde como debe y saber si el mando necesita revisión. Si además quieres hacer un chequeo rápido de otros controladores, este tipo de herramientas suelen incluir apartados para controladores de Microsoft y Nintendo, aunque el nivel de prueba puede variar según el modelo. Ahora solo queda ponerse manos a la obra… o al mando en este caso.