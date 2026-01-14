Battlefield 6 retrasa su temporada 2 y extiende la temporada 1 con nuevos retos y recompensas

Originalmente programada para finales de enero, la actualización que traerá el nuevo contenido de la temporada 2 de ‘Battlefield 6’ ahora se espera que se lance el 17 de febrero, en PC, PS5 y Xbox Series X|S. “El retraso se decidió para dar más tiempo a Battlefield Studios para seguir desarrollando y refinando el contenido de la temporada 2 en función de los comentarios de los jugadores”, señala EA al anunciar la extensión de la actual etapa con la incorporación de nuevo contenido.

Cambios en los planes de temporada

La actualización que amplía la oferta de la temporada 1 estará disponible a partir del 20 de enero tanto en ‘Battlefield 6’ como en ‘Battlefield REDSEC’ e incluirá más desafíos semanales y la posibilidad de desbloquear elementos adicionales en el Pase de Batalla.

En este sentido, el 27 de enero se activará el Frostfire Bonus Path, una ruta de recompensas que se completa en paralelo al Pase de Batalla y progresa mediante desafíos semanales, con desbloqueables de personalización para el soldado y otras opciones cosméticas. Cada nivel pide 10 puntos y el total es de 110, sin desafíos extra asociados a esta ruta.

Durante este periodo también se esperan recompensas por inicio de sesión vinculadas a San Valentín y varios fines de semana de doble experiencia. Por otro lado, aquellos con el Pase de Batalla activo de la temporada 1 también recibirán un paquete de armas, un bonificador de XP de carrera y objetos adicionales.

Battlefield 6 Season 2 Teaser

Explicaciones razonables

La explicación oficial sobre el cambio de planes es la habitual, la que apela al tiempo extra necesario para que el equipo termine de refinar el contenido de la temporada. Se trata de un movimiento muy corriente en los “juegos como servicio”. No obstante, la experiencia nos dice que la necesidad de tiempo extra suele indicar que hay cosas más importantes por ajustar.