Las acciones de Ubisoft caen en picado tras el anuncio de reestructuración

El miércoles 21 de enero de 2026, Ubisoft anunció una reestructuración a gran escala que se tradujo en la cancelación de seis proyectos, entre ellos el remake ‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo’, que llevaba varios años en proceso de desarrollo. El jueves 22 de enero, el precio de las acciones de la compañía cayó casi un 40 por ciento en una sesión que varios medios bursátiles describen como la peor para la tecnológica en bolsa en mucho tiempo, con el valor en mínimos no vistos desde 2011 o 2012 y una capitalización alrededor de los 590 millones de euros.

El viernes 23, la compañía mostró una ligera recuperación en el valor de sus acciones y cerró la semana en 4,06 euros. Tan solo la semana anterior, el valor ya había rozado los 6,90 euros, según los registros de mercado habituales. Ya el lunes 26, el título volvió a subir ligeramente y cerró en 4,45 euros, aunque todavía lejos de los niveles previos a la reestructuración.

Previsiones a la baja

En paralelo al desplome bursátil, el anuncio vino acompañado de cambios adicionales en la planificación. Entre ellos, la casa gala también retrasó siete proyectos, otra señal de que Ubisoft está rehaciendo su planificación para los próximos trimestres. Además, la compañía comunicó los cierres de sus estudios en Halifax, Canadá y Estocolmo, Suecia, además de un replanteamiento interno para reorganizar equipos y reducir costes.

La firma de análisis MarketWatch destaca que Ubisoft prevé cerrar el ejercicio fiscal 2025-26 con una pérdida de EBIT ajustado cercana a 1.000 millones de euros. En ese contexto, Yves Guillemot, consejero delegado de Ubisoft, reconoció que la reorientación del catálogo tendrá consecuencias a corto plazo, sobre todo en los ejercicios 2025-26 y 2026-27, aunque defendió que el plan busca sostener el negocio a medio plazo.

Ubisoft busca fórmulas para recortar gastos

Para compensar las pérdidas previstas, la empresa anticipa que buscará nuevas vías de ahorro durante los próximos meses e incluso años. En las informaciones publicadas estos días se menciona una presencia mayor de inteligencia artificial en procesos internos y una revisión de activos para posibles desinversiones, sin entrar en detalle sobre qué tipo de operaciones se ejecutarán ni en qué plazos.

No obstante, este proceso tiene consecuencias y en Francia, el sindicato Solidaires Informatique ya convocó un paro parcial el jueves 22 de enero tras las cancelaciones y el anuncio de reestructuración. Desde ese momento, la situación puede ir a más porque el descontento entre parte de la plantilla ya venía creciendo en los últimos meses y podría desembocar en nuevas protestas.

De momento, la tecnológica no ha comentado la posibilidad de vender ninguna de sus marcas conocidas, aunque el mercado lleva tiempo especulando con esa vía, algo habitual cuando una editora entra en fase de recorte. En cualquier caso, todavía falta por comprobar el efecto económico completo del plan y el ritmo al que se aplican los cambios.

Los últimos supervivientes

Entre los nombres que han sobrevivido a esta tanda de cancelaciones aparece ‘Beyond Good & Evil 2’, un proyecto de desarrollo larguísimo y con historial irregular que, al menos por ahora, sigue en pie. Con estos antecedentes, lo más prudente es asumir que Ubisoft está reordenando su catálogo a marchas forzadas en un año de difícil transición, con más anuncios de recortes antes de que se asiente en una etapa más estable.