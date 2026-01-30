Guía completa de Forza Horizon 6: fechas, plataformas, ediciones, requisitos y detalles

Vaya por delante que ‘Forza Horizon 6’ tiene su fecha de lanzamiento establecida para el 19 de mayo de 2026 en Xbox Series X|S y PC, con llegada confirmada a PS5 más adelante. También estará disponible desde el primer día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass (edición estándar). Ahora antes de entrar en modos gráficos, tecnologías en PC y ediciones, merece la pena repasar lo que Playground Games ya ha confirmado.

Líneas generales

Tras su paso por tierras mexicanas ‘Forza Horizon 6’ se traslada a Japón, amplía su núcleo urbano con Tokio como la ciudad más grande de la saga y plantea una campaña que arranca con el jugador como una especie de turista que intenta abrirse paso en el Horizon Festival. A partir de ahí, para avanzar hay que demostrar que puedes competir como debutante, ganar posiciones en el Horizon Invitational, ascender por rangos y conseguir nuevas pulseras hasta convertirte en una “Leyenda” dentro del festival.

El estudio plantea un Japón construido a base de contrastes entre zonas rurales y urbanas, con urbes divididas por distritos entre barrios residenciales, muelles y áreas industriales. Además, menciona puntos como Shibuya Crossing y Tokyo Tower, unidas por calles estrechas y concurridas.

El planteamiento inicial se presenta como una especie de etapa nueva en ‘Horizon’ con un garaje que supera los 550 coches y cambios en el comportamiento al volante. A nivel de conducción, la descripción menciona, entre otras cosas, audio de motor renovado y animaciones de la dirección revisadas, con hasta 540 grados de rotación del volante.

Características técnicas en consola y PC

En Xbox Series X|S, el juego ofrecerá dos modos gráficos, uno orientado a la calidad visual y otro al rendimiento que nos permitirá decidir entre más detalle o mayor suavidad al jugar. También se confirma compatibilidad con Xbox Play Anywhere y juego en la nube con Game Pass Ultimate. Además, se podrá acceder a juego cruzado y guardado cruzado entre Xbox Series X|S y PC. Por primera vez, también entre Xbox, Xbox en PC, Steam y PS5.

Requerimientos de sistema

Si te encuentras entre aquellos que van a jugar en ordenador, te puede venir bien saber que ya se han publicado los requisitos mínimos. Los recomendados todavía no aparecen como dato oficial en las fichas de producto así que, de momento, no hay información al respecto.

Requisitos mínimos en PC – Forza Horizon 6:

Sistema operativo Windows 10 22H2 versión 19045 o superior; Procesador Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600; Memoria 16 GB de RAM; Tarjeta gráfica Nvidia GTX 1650 o AMD RX 6500 XT o Intel Arc A380 o Arc B390; DirectX 12; Conexión a Internet banda ancha; Almacenamiento SSD obligatorio.

Ediciones y contenidos adicionales

‘Forza Horizon 6’ se lanzará en tres versiones principales, cada una con su propio conjunto de ventajas y contenido adicional. Además, reservar cualquier edición antes del estreno añade como bonus un Ferrari J50 exclusivo.

Edición estándar: El juego base, incluido con Game Pass Ultimate y PC Game Pass en su estreno.

Edición Deluxe: Juego base; Pase de automóvil: 30 automóviles adicionales entregados semanalmente después del lanzamiento; Paquete de bienvenida: 5 coches preconfigurados, un vale para coche y entradas para ropa exclusiva.

Edición Premium: Contiene lo mismo que la Deluxe y suma una membresía VIP con bonificaciones como créditos dobles por carrera, coches VIP exclusivos, súper giros y artículos cosméticos; Time Attack Car Pack: una colección de coches diseñados para pruebas contrarreloj; Paquete de coches Pasión Italiana: coches italianos clásicos incluidos tras el estreno; Dos grandes expansiones después del lanzamiento y acceso anticipado hasta 4 días antes (a partir del 15 de mayo).

Con este contenido extra, las ediciones mejoradas pueden resultar más interesantes para los jugadores que desean más coches, bonificaciones y contenido postlanzamiento, además del acceso anticipado en el caso de la edición Premium.