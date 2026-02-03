Clockwork Revolution se perfila como el proyecto más complejo de inXile

inXile Entertainment actualiza los detalles de ‘Clockwork Revolution’, el RPG que el propio estudio define como el “más complejo de su trayectoria”. Conocidos por su experiencia en el género, el equipo norteamericano apuesta ahora por una producción que combina una trama con ramificaciones, sistemas de rutas y consecuencias sobre una dirección artística steampunk, articulada en torno a los viajes en el tiempo y la constante transformación del mundo.

La vieja y cambiante Avalon

Ambientado en la ciudad de Avalon, un centro urbano impulsado por vapor y plagado de desigualdad, el juego propone un personaje totalmente personalizable que descubre cómo manipular el pasado. Este margen para alterar el tiempo funciona como elemento narrativo hasta convertirse en la base de toda la experiencia, con efectos directos en el presente y el futuro del mundo del juego.

Un mundo moldeado por tus elecciones

A diferencia de los RPG tradicionales donde las elecciones generalmente se limitan a proponer cambios en los diálogos o finales alternativos, ‘Clockwork Revolution’ plantea un mundo que cambia de forma tangible con consecuencias visibles y permanentes. Es decir, al interferir en momentos relevantes del pasado, el jugador puede regresar a un Avalon completamente diferente con barrios transformados, estructuras alteradas y nuevas relaciones de poder establecidas.

Según los desarrolladores, el planteamiento pretende que el jugador compruebe el efecto de cada intervención en el pasado, percibiendo inmediatamente cómo sus acciones repercuten en el entorno. Esto significa que gran parte del contenido se plantea para mostrarse únicamente en rutas específicas, de modo que se fomenten múltiples partidas y lecturas narrativas diferentes.

Matices morales

inXile también subraya que aquí no se reduce todo a simples elecciones entre el bien y el mal. Las intervenciones en el pasado de ‘Clockwork Revolution’ plantearán dilemas morales, intereses contrapuestos y consecuencias difíciles de prever, pero que afectan a los personajes, facciones y al equilibrio mismo de la ciudad a lo largo del tiempo. Tanto es así, que los NPC reaccionarán en función de las acciones del jugador, modificando alianzas, comportamientos e incluso variando su presencia en el mundo, reforzando la sensación de que Avalon es un organismo vivo, sensible a los cambios provocados por los viajes en el tiempo.

La fuerza del vapor

Todo se articula en torno a alterar momentos del pasado y medir el efecto al regresar, sobre una ambientación steampunk, que sirve de telón de fondo para los sistemas de combate en primera persona, la personalización de armas y habilidades de manipulación del tiempo. Estos elementos parecen integrarse de forma natural en la narrativa, ofreciendo margen para probar distintas formas de afrontar las misiones y los enfrentamientos sobre un diseño visual que combina la estética victoriana, con engranajes, mecanismos a vapor y una arquitectura en constante cambio, con un resultado que refuerza la identidad del juego y lo desmarca de otros RPG actuales.

Un nuevo paso para el estudio

Como explica el equipo, ‘Clockwork Revolution’ quiere ser una evolución natural para el estudio, que aspira a contar una buena historia y crear un mundo que responda consistentemente a las elecciones del jugador. Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial, la experiencia está confirmada para Xbox Series X|S y PC, y se espera su llegada a Xbox Game Pass desde su estreno.