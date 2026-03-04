League of Legends confirma el rework de Shyvana en la versión 26.6 con un nuevo diario de desarrollo

Presta especial atención, porque el equipo de ‘League of Legends’ (LoL) ha publicado un nuevo Dev Update, en el que Paul “Pabro” Bellezza, Andrei “Meddler” Van Roon y Ed “Riot Memurr” Zhao comparten interesantes reflexiones sobre la Temporada 1, novedades sobre la actualización jugable y visual de Shyvana, comentarios sobre ARAM: Mayhem, y mucho más.

Shyvana volverá a la Grieta

En la versión 26.6, Shyvana volverá a la Grieta totalmente renovada tras recibir una actualización a gran escala, como resultado de la abrumadora respuesta de la comunidad a las encuestas sobre las actualizaciones para campeones antiguos. Esta renovación incluye cambios en sus habilidades, estilo de juego, ilustración, modelo en partida e historia en el mundo de Runaterra. Mediante estas actualizaciones, League of Legends da un lavado de cara a los campeones más queridos, pero preservando su identidad y diseño.

"Por mis venas corre fuego y sangre"

Shyvana es una temible guerrera medio dragón. Aunque a menudo adopta una forma humanoide, también domina los cielos como una dragona, incinerando a sus enemigos con su aliento ígneo. Tras salvar la vida del príncipe Jarvan IV, se unió a su guardia real, donde intenta ser aceptada por las gentes de Demacia.

League of Legends. / .

Habilidades:

Pasiva - Cota de escamas

Las eliminaciones de campeones enemigos, súbditos grandes y monstruos gigantes otorgan a Shyvana acumulaciones de Cota de escamas, lo que mejora sus defensas.

Q - Golpe de ascuas

El siguiente ataque de Shyvana golpea tanto al objetivo como la zona circundante. Esta habilidad se puede reactivar. Mientras está en forma de dragón, puede reactivarla una vez más, lo que inflige una gran cantidad de daño a un único objetivo.

W - Égida infernal

Shyvana obtiene un escudo y velocidad de movimiento. Tras un breve retardo, detona e inflige daño a su alrededor. Mientras está en forma de dragón, la explosión la cura si golpea a un campeón enemigo o a un monstruo.

E - Explosión magmática

Shyvana lanza una bola de fuego que explota al golpear a un objetivo grande y lo ralentiza. En forma de dragón, atraviesa a los enemigos y explota al impactar contra enemigos grandes, dejando un rastro de fuego a su paso.

R - Ascendencia de dragón

La protagonista se transforma en dragón y salta hacia delante, aterrorizando a los enemigos que se encuentran en su camino. Mientras está en forma de dragón, aumenta de tamaño y sus habilidades básicas se ven potenciadas.

Diferencias de destreza

Asimismo, se refieren a las clasificadas: “queremos que Hierro sea para quienes acaban de empezar a jugar, no el hogar de jugadores veteranos, así que hemos movido a esos jugadores de Hierro a Bronce”. Del mismo modo, la diferencia de destreza entre jugadores de Diamante IV y I era similar a la que hay entre Bronce IV y los niveles superiores de Plata, así que se traslada el extremo superior de Diamante a Maestro. Además, se ha ampliado el abanico de los MMR de Maestro, algo que supone un aumento en los requisitos de PL para los niveles de la cumbre.

Noticias relacionadas

League of Legends – Shyvana

Cambios en Aram

El equipo anunció que Caos estará disponible durante más tiempo, pero sin confirmar hasta cuándo. Además. añadió que no habrá ningún campeón nuevo en la Temporada 1, pero sí habrá un lanzamiento con la Temporada 2. Habrá cierta conexión entre las Temporadas 1 y 2, pero ninguna con la Temporada 3 de este año.