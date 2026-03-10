La Provincia

Así funciona el clan de carteristas que actúa en Las Palmas de Gran Canaria

Caminan despacio, observan, esperan y cuando encuentran a la víctima adecuada, ya sea un turista distraído, una persona mayor con movilidad reducida o alguien consultando el móvil frente a un centro comercial, actúan en cuestión de segundos. Los robos en Las Palmas de Gran Canaria han vuelto a poner el foco en un modus operandi cada vez más organizado en las principales zonas turísticas de la isla. Más información