Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desahucio Las PalmasCarnaval de MaspalomasPapa León XIVCarretera 10 metrosAyuda asistencia personalViruela del monoTiempo AEMET CanariasBúsqueda desaparecido Airam
instagramlinkedin

Juegos Online

PlayStation Plus Extra y Premium confirma su catálogo de novedades para marzo

La actualización estará disponible el 17 de marzo y sumará ocho incorporaciones al catálogo Extra y Premium, además de un clásico de lucha

PlayStation Plus nuevos juegos de marzo.

PlayStation Plus nuevos juegos de marzo. / Sony

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Sony ha revelado los juegos que llegarán al catálogo de PlayStation Plus en marzo para los suscriptores de los planes Extra y Premium. Entre las incorporaciones de este mes se encuentran ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2’, ‘EA Sports Madden NFL 26’, ‘Persona 5 Royal’ y ‘Blasphemous 2’. Todos los títulos estarán disponibles a partir del 17 de marzo, ampliando el catálogo del servicio con juegos de acción, rol, deportes y otras propuestas. Además, los suscriptores del plan Premium recibirán el clásico arcade ‘Tekken Dark Resurrection’.

PlayStation Plus Extra y Premium marzo 2026:

'Warhammer 40,000: Space Marine 2' (PS5).

'EA Sports Madden NFL 26' (PS5).

'Persona 5 Royal' (PS5 y PS4).

'Persona 5 Royal – Ultimate Edition' (PS4).

'Blasphemous 2' (PS5 y PS4).

'Metal Eden' (PS5).

'Lord of the Rings: Return to Moria' (PS5).

'Astroneer' (PS5 y PS4).

'Tekken Dark Resurrection' PS Plus Premium (PS5 y PS4).

Persona 5 Royal – Tráiler

Los juegos essential de marzo ya están disponibles para canjear

Además de los juegos que se añadirán a los niveles Extra y Premium la próxima semana, los títulos del plan más básico de PS Plus en marzo ya están disponibles para canjear. Los títulos en esta ocasión son:

‘PGA Tour 2K25’ (PS5)

‘Monster Hunter Rise’ (PS4 y PS5)

‘Slime Rancher 2’ (PS5)

Noticias relacionadas

‘The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road’ (PS4 y PS5)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents