World of Warships y Sabaton se fusionan en otra intensa colaboración para presentar “Yamato”

El juego de combate naval en línea gratuito para PC desarrollado por Wargaming, amplía su extensa lista de colaboraciones ilustres con la banda sueca de heavy metal Sabaton. Esta asociación con ‘World of Warships’ además oficializa el lanzamiento del nuevo single de la banda inspirado en el legendario acorazado japonés “Yamato”, así como la llegada de una nueva colección especial que han llamado “The Legend of Sabaton”.

Disponible en el juego del 13 de marzo al 16 de abril, la colección promete un comandante inspirado en Sabaton, camuflajes y contenedores con temática de la banda. Además, se podrá sintonizar un stream con un invitado muy especial y ganar entradas para conciertos de Sabaton y otros objetos del juego.

El nuevo sencillo de Sabatón

El nuevo single de Sabaton, titulado “Yamato”, rinde homenaje al icónico acorazado japonés con el que comparte nombre. La canción supone la segunda colaboración entre el videojuego y la banda, aprovechando el éxito de su primer single, “Bismarck”, lanzado en 2019. El acuerdo también introduce al vocalista, Joakim Brodén, como Comandante jugable en ‘World of Warships’, con líneas de voz grabadas tanto por él como por el bajista de la banda, Pär Sundström. Cuando Brodén está al mando, el tradicional sonido de las batallas se sustituye por los temas “Yamato” o “Bismarck”, algo que aplica un importante matiz heavy metal a la experiencia.

El nuevo barco Yamato en World of Warships. / Agencias

The Legend of Sabaton

La colección “The Legend of Sabaton” lleva a sus seguidores a un viaje épico a través de la historia de la banda mediante contenedores estándar y premium temáticos, en los que se podrán descubrir mensajes personales y datos curiosos sobre la formación. Como es habitual, aquellos que completen la colección recibirán variadas recompensas, como el camuflaje permanente Crowned in Smoke and Flame para el acorazado japonés Yamato, el Comandante Joakim Brodén y cinco camuflajes permanentes MetalFlames. Además, se podrá conseguir un nuevo efecto de destrucción de enemigos llamado Into the Fire, banderas conmemorativas y un vinilo de Sabaton en paquetes especiales.

Amigos y colaboradores habituales

Christian Bergmann, Deputy Publishing Director en Wargaming asegura que “la pasión de Sabaton por el uso de la narrativa y dar vida a la historia conecta profundamente no solo con nuestro equipo, sino también con nuestra comunidad. Nos alegra ofrecer a los jugadores nuevo contenido como parte de esta colaboración, celebrando la banda, su legado y las historias que nos inspiran”.

Por su parte desde el grupo aseguran que “durante años, muchos fans nos han pedido una canción sobre el Yamato, y sabíamos que sería una continuación natural de lo que empezamos con Bismarck”, aseguraba Pär Sundström de Sabaton “Una vez más, colaboramos con World of Warships y, como nuestros mundos están tan conectados, resulta muy natural continuar esta gran alianza. Juntos hemos creado otro videoclip legendario.”

Metal Flames dentro de World of Warships X Sabaton. / Agencias

Contenido para consola y móviles

El 13 de marzo a las 18:00 horas, se podrá seguir un directo especial que contará con la presencia del propio Sundström en los canales oficiales de ‘World of Warships’. Durante la retransmisión se tendrá la oportunidad de obtener contenido para el juego relacionado con esta colaboración y de participar en sorteos de entradas para conciertos de la banda.

En la misma línea, el contenido de Sabaton también estará disponible en ‘World of Warships: Blitz’ entre el 13 y el 17 de marzo de 2026, y para los jugadores de ‘World of Warships: Legends’ entre el 30 de marzo al 4 de mayo de 2026. Además, algunos de sus elementos estarán disponibles en ‘World of Tanks: Modern Armor’ entre el 17 y el 30 de marzo, con el regreso de los tanques Primo Victoria y Spirit of War.

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SABATON – Yamato

Pase de evento Batalla del cabo Matapán y operaciones que regresan

Junto a esta colaboración, la actualización 15.2 del juego introduce un nuevo Pase de evento y el regreso de varias Operaciones. El Pase de evento Batalla del cabo Matapán celebra el 85.º aniversario de la batalla por la supremacía en el Mediterráneo entre el Reino Unido e Italia, ofreciendo recompensas como el nuevo crucero premium italiano de nivel VII Fiume. También vuelven de forma permanente tres Operaciones que debutaron en 2025: Convoy ártico, Expreso de Tokio y Ofensiva del Pacífico. La actualización se completa con cambios en las mecánicas de los portaaviones, un reequilibrio del mapa Okinawa, una nueva temporada de Batallas de clanes y la continuación de las celebraciones del Año Nuevo Lunar 2026.