Cómo activar el nuevo modo mejorado de Switch 2 y para qué sirve

A modo de sorpresa y en plena noche ha llegado una actualización del sistema que lleva el firmware de Switch 2 a la versión 22.0.0 e introduce varias funciones inesperadas en la híbrida de Nintendo. Una de ellas es “Mejora del modo portátil”, una opción que puede resultar especialmente útil para quienes siguen jugando a títulos de la primera Nintendo Switch en la nueva consola.

Mejora del modo portátil

Al activarla, los programas de Nintendo Switch compatibles pasan a funcionar como si la consola estuviera en modo televisor, incluso cuando se usa en portátil. En la práctica, permite ejecutar ciertos juegos con un comportamiento más próximo al modo televisor. Para activar esta función, primero hay que actualizar la consola a la última versión disponible. Después, basta con entrar en Configuración, bajar hasta Consola y buscar la sección Tratamiento de programas de Nintendo Switch, donde aparece la opción “Mejora del modo portátil” para activarla o desactivarla.

Nueva función para la Nintendo Switch 2. / Agencias

Cómo se activa paso a paso

1. Actualiza Nintendo Switch 2 a la versión 22.0.0

2. Entra en Configuración de la consola

3. Abre el apartado Consola

4. Busca Tratamiento de programas de Nintendo Switch

5. Activa “Mejora del modo portátil”

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Presta atención a los efectos secundarios

Conviene tener en cuenta que esta opción no garantiza mejoras en todos los juegos y que también puede traer consigo algunos efectos indeseados, puesto que al hacer que ciertos títulos funcionen como si la consola estuviera en modo televisor, algunas funciones podrían verse alteradas. Pero aquí no acaban las novedades que han llegado dentro de la versión 22.0.0 del firmware, una actualización que también introduce notas privadas sobre amigos, nuevas opciones de almacenamiento, ajustes extra de sonido y vídeo, cambios en el modo avión y una mejora general de la estabilidad del sistema.