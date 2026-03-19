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City Hunter regresa con una nueva versión repleta de contenido adicional

Se trata de un juego poco conocido basado en el clásico anime que ha recibido una nueva revisión para PC y consolas

Vuelve City Hunter.

Vuelve City Hunter.

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Lanzada en 1985, la obra del mangaka Tsukasa Hojo, ‘City Hunter’, alcanzó una popularidad que no ha decaído desde entonces. Además del manga y la popular serie animada emitida en un buen número de países, también se hizo muy conocido gracias a una película de 1993 protagonizada por Jackie Chan, cuya escena, en la que Chan parodia a ‘Street Fighter’ vestido como Chun-Li, se ha convertido en la referencia de la cinta. Hace un par de años, además, se estrenó una película producida por Netflix, aunque por ahora no hay confirmación oficial de una secuela. Aun así, su presencia en los videojuegos ha sido mínima.

35 años después

En la década de 1980, la mayoría de los juegos basados en licencias de televisión y cine eran de muy mala calidad, a menudo desarrollados apresuradamente para aprovechar la fama de las obras originales. Sin embargo, a diferencia de la norma, Sunsoft desarrolló excelentes adaptaciones basadas en licencias famosas, como ‘Batman’ y ‘Gremlins 2’, por ejemplo. No obstante, el título basado en ‘City Hunter’ había permanecido ligado al mercado japonés. Ahora, transcurridos 35 años desde el debut de las historias de Ryo Saeba en el entorno interactivo, al fin podremos disfrutar de su única aventura en el ámbito de los videojuegos.

City Hunter.

City Hunter. / Cedida

Aventuras en Shinjuku

Lanzado en 1990 para PC Engine, ‘City Hunter’ intentó capturar el espíritu del anime en un breve juego de acción y plataformas. Inicialmente, una encantadora introducción en pixel art resume el papel de Ryo en su universo. Junto a su compañera Kaori, el "Cazador" trabaja como guardaespaldas, protegiendo a las damiselas que son objetivo de la mafia, al tiempo que persigue a criminales que escapan a la policía de Tokio.

El formato plantea tres fases-misiones que pueden jugarse en el orden que prefieras. Todas funcionan de la misma manera, ya que el jugador debe guiar a Ryo a través de extensos mapas interconectados por diversas puertas, obtener llaves o tarjetas de acceso y hablar con personajes con los que es necesario interactuar. Para impedirlo, hordas de matones armados con pistolas, cuchillos o granadas, soldados con lanzallamas, ninjas e incluso robots de combate se interponen en el camino del jugador.

City Hunter.

City Hunter. / Cedida

Mi nombre es Ryo Saeba

‘City Hunter’ es un juego sencillo muy superior a muchos de los títulos con licencia de su época, pero no es precisamente un clásico. Consciente de ello, Red Art Games, responsable de esta reedición, aplica algunas modificaciones al original de 1990. Además de traducciones a varios idiomas, incluido el español, la reedición incluye contenidos adicionales, como el tema de apertura del anime, una galería de ilustraciones y el manual del juego original.

City Hunter – Launch Trailer

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En el plano de la emulación también se incluye soporte para líneas de escaneo y diversos formatos de pantalla. Además, cuenta con un "modo mejorado" que promete optimizar ciertos aspectos del juego, aunque estos cambios son bastante sutiles. En definitiva, SUNSOFT ha preparado una buena reedición del juego de 1990, que puede resultar atractiva entre amantes de los videojuegos retro, el anime y el manga clásico. Lo puedes jugar en PC, PS5, Switch, Switch 2 y Xbox Series.

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