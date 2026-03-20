Diablo Immortal: La Captura conjura el regreso de Andariel junto a profundas novedades

Blizzard ha lanzado oficialmente la actualización 'La Captura' para 'Diablo Immortal', marcando el inicio del contenido previsto para publicar a lo largo de 2026. La actualización introduce una nueva línea argumental, cambios significativos en el modo JcJ y eventos por tiempo limitado que amplían las actividades del juego.

Entre las novedades más importantes se incluyen el regreso de Andariel, un nuevo torneo JcJ igualado y cambios en el Campo de Batalla, así como la incorporación de una nueva gema legendaria con tendencia a los estilos de juego agresivos. Con esto, la actualización da inicio a la narrativa anual “Era de la Agonía”, que prepara el terreno para eventos más importantes dentro de Santuario a lo largo de 2026. El punto central de la trama es el regreso de Andariel, la Doncella de la Angustia y una de los siete Señores del Infierno.

Diablo Inmortal. / Cedida

Un viejo conocido

El personaje emerge en la región de Lut Gholein, aunque la investigación del jugador también pasa por Westmarch, el Monasterio de la Puerta del Este y Tierras Rocosas, donde comienza a expandir su influencia con el objetivo de superar a sus propios hermanos y erigirse como la mayor fuerza infernal.

En respuesta a las peticiones de la base de jugadores, Blizzard también ha presentado el torneo Combate de reinos, Desafío entre iguales, que aporta un planteamiento distinto al JcJ competitivo. De este modo, el poder del personaje se normaliza, reduciendo las ventajas de progresión. Se mantiene la identidad de clase y el protagonismo recae en la habilidad y la cooperación. Además, los denominados Asesinos de élite permiten el acceso inmediato a configuraciones competitivas, facilitando la entrada de los jugadores en el ámbito JcJ. Blizzard también señala que en este formato se desactivan sistemas como la resonancia, runas, gemas normales y los dijes.

Por último, durante tiempo limitado, entre el 19 de marzo y el 16 de abril, el evento 'Transformaciones horrendas', también ofrecerá recompensas. Durante este periodo, los jefes de mundo reciben versiones más poderosas, se añaden nuevas mecánicas de combate y aumenta la agresividad de los enemigos. A cambio, los jugadores reciben recompensas mejoradas, incluyendo objetos legendarios y gemas normales, además de mineral raro. La primera victoria semanal concede más botín y estas recompensas pueden obtenerse hasta seis veces por semana.

Diablo Inmortal. / Cedida

Jefes más duros y mejores recompensas

La actualización anticipa cambios importantes en el modo Campo de batalla, programados para abril de 2026. La propuesta consiste en reestructurar el desarrollo de las partidas JcJ, combinando elementos de mapas clásicos con objetivos compartidos. Entre las nuevas características se incluyen batallas en varias fases, un nuevo objetivo compartido que involucra a un Gran demonio y una mejora de la información visual sobre las victorias y el progreso durante la partida.

Diablo Immortal – Gameplay

Gema legendaria para configuraciones agresivas

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Por último, se confirma la introducción de la gema legendaria Tumba de leviatán, dirigida a los jugadores que priorizan el daño ofensivo. El objeto funciona en función del efecto 'Profundidades abisales', que aumenta el daño infligido, acumula bonificaciones con golpes críticos e intensifica la presión ofensiva durante el combate. Esta gema amplía las opciones de personalización de la configuración, especialmente para las clases centradas en un alto DPS. Con esto, a grandes rasgos queda resumida la completa actualización del éxito de Blizzard.