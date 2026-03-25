Albion Online llegará a Xbox Series X|S con juego cruzado completo y mejoras adaptadas a la consola

El popular formato de mundo abierto 'Albion Online', desarrollado por Sandbox Interactive, al fin tendrá su versión para Xbox Series X|S que llegará a la plataforma el 21 de abril de 2026. Con esto, el formato de fantasía estrenado en PC y dispositivos móviles, ahora incorpora su versión para consolas, manteniendo una integración multiplataforma completa.

Adaptado a consola

Ambientado en un vasto mundo medieval, ‘Albion Online’ permite a los jugadores elegir su propio camino a través de opciones como recorrer territorios, recolectar recursos, fabricar equipo o enfrentarse a enemigos en intensas batallas. La progresión se basa en el equipo utilizado, ofreciendo total libertad para cambiar de estilo de juego sin restricciones de clase. En este sentido, la versión de Xbox se ha adaptado completamente a las consolas, con una interfaz rediseñada, navegación optimizada y un esquema de control específico.

Xbox Series. / Cedida

Dando por hecho que el sistema de combate también se ha adaptado para ofrecer un manejo más cómodo con mando, la entrega será compatible con teclado y ratón en consola, además, habrá compatibilidad total con el juego cruzado, algo que permite a los jugadores usar la misma cuenta en todas las versiones del juego y continuar el progreso del personaje entre PC, iOS, Android y ahora Xbox.

La actualización Radiant Wilds

Del mismo modo se ha confirmado que el formato recibirá la actualización “Radiant Wilds” el 13 de abril, poco antes de su lanzamiento en consolas. Esta actualización incluirá mejoras gráficas, optimizaciones de rendimiento para sistemas modernos, compatibilidad mejorada con mandos y The Armory, una Arena 1v1 y un nuevo mapa para Crystal Arena, un conjunto de novedades que también estarán disponibles para el resto de versiones.

Un reino de fantasía

Entre las principales características del juego figuran una economía totalmente controlada por los jugadores, donde prácticamente todos los objetos son producidos e intercambiados por los propios usuarios, y un sistema de combate sin clases que fomenta la prueba de distintas configuraciones. El título también ofrece actividades en solitario y grandes batallas grupales, incluyendo mazmorras, jefes y disputas territoriales entre gremios.

Albion Online - Próximamente en Xbox

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No obstante, con cinco biomas distintos, diversas áreas por recorrer y decenas de aventuras que descubrir, los jugadores aún pueden establecer su propio hogar, cultivar cosechas, criar animales y personalizar sus viviendas mientras 'Albion Online' prepara su llegada a Xbox.