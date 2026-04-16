League of Legends renovará Arena y muy pronto llevará los controles WASD a las clasificatorias

Riot Games ha implementado una serie de actualizaciones para ‘League of Legends’ (LoL), el MOBA que en su Temporada 2 de 2026 traslada la acción a las afueras de Demacia y sigue a Vayne en su caza de demonios. Además, los jugadores podrán conocer algo más del pasado de la Cazadora Noctívaga gracias, en parte, a nuevos cómics animados. Riot Games ha explicado que esta etapa será más breve y abarcará seis versiones en lugar de ocho, ya que se prepara una temporada más extensa para final de año.

Cuestión de tiempos

La compañía también ha introducido cambios en el pase de batalla para que el tiempo necesario para completarlo se acerque a la duración de la propia temporada. No obstante, tras las peticiones de los jugadores, se ha confirmado que será posible comprar de forma directa los aspectos del pase de temporada que no sean de prestigio. A cambio, llegarán orbes de botín con aspectos misteriosos diabólicos que otorgarán un aspecto épico de temática demoníaca.

Los próximos aspectos de prestigio serán para Shaco y LeBlanc. Después llegará Veigar en la Temporada 3 y también se sumarán Ivern Chamán de la Lluvia, PROYECTO Quinn, Irelia Palitos de Pan y Spaghetti alla Vel'Koz.

Un paso adelante

En el juego, la Temporada 2 traerá mejoras en las misiones por rol, aunque se sigue trabajando para abrir más posibilidades en las configuraciones de objetos de los campeones, recuperar algunas runas del pasado, retirar parte del arsenal antiguo e incorporar nuevas opciones.

Así se ha modificado la forma en la que progresan las calles superior y central dentro de la misión de rol, junto con el margen permitido al moverse por el mapa. Con todo, será necesario acudir a la línea correspondiente para seguir avanzando en esa misión, aunque ya no se penalizará de forma activa a los jugadores por hacer aquello que exijan sus campeones, como desplazarse por el mapa o matar súbditos entre torretas. En este sentido, también se han retocado las recompensas de la calle superior para otorgar más experiencia en las peleas de equipo, mientras que la retirada potenciada de la calle central pasa a ofrecer un 6% adicional de DA y PH.

League of Legends. / .

Con estas modificaciones, 'LoL' opta por premiar la presencia de distintas clases y campeones en esos roles, en lugar de beneficiar de manera especial a los campeones de avance en paralelo en la calle superior o a los que apenas salen de la calle central.

Al mismo tiempo, Riot quiere dar una progresión mayor a los jugadores de la calle central y respaldar configuraciones alternativas para los campeones premiando tanto la creatividad como la estrategia como, por ejemplo, Ezreal con PH, Kennen ADC o Xin Zhao con velocidad de ataque.

En la Temporada 2 regresan 'Toque de la muerte ígnea' y 'Tensión del saqueador de tormentas', aunque esta última sustituirá a 'Irrupción de fase' como opción alternativa de velocidad de movimiento. Además, se han modificado varios objetos como 'Amanecer y anochecer', se han añadido dos objetos iniciales y unas botas de omnisucción, y se han retirado 'Marcasendas' y 'Oportunidades'. El próximo campeón será un asesino de PH para la calle central

Cambios en Arena

'Arena' recibirá una amplia renovación en la Temporada 2. Las partidas estándar darán paso a eventos, es decir, variaciones que alterarán la forma de jugar. Los tres previstos para esta etapa son 3x6, con seis equipos de tres personas, Valentía, que permitirá escoger entre Valentía o un favorito del público, y Arena rápida, con cuatro equipos de dos personas y encuentros más breves.

Pandemonium - League of Legends

Video de Pandemonium - League of Legends en YouTube.

Riot Games también ha adelantado la llegada de un nuevo mapa para 'Arena', la Arboleda de petricita, junto a varias modificaciones en el Bosque ancestral. También se estrenarán los niveles de aumentos, que permitirán potenciar los aumentos favoritos para hacerlos más potentes o sumarles efectos inéditos, como que Martillazo de dispersión dispare más misiles.

Durante la temporada habrá más de 20 invitados de honor nuevos y revisados. Estarán, por ejemplo, Nocturne, que creará zonas oscuras por el mapa, y Shaco, que sembrará el caos y hará que los cambios de aumentos de todos los jugadores tengan niveles aleatorios. 'Arena' sumará, además, más de 30 aumentos nuevos, algunos procedentes de 'ARAM Caos' y otros creados específicamente para 'LoL'.

Llega el soporte para WASD

Tras muchas pruebas, análisis y retoques, los desarrolladores aseguran haber alcanzado un rendimiento muy parecido entre el movimiento con WASD y el sistema tradicional de apuntar y hacer clic, aunque existe una pequeña diferencia en porcentaje de victorias, con una ligera ventaja para el modelo clásico. Con esos antecedentes, los controles WASD estarán disponibles en clasificatorias a partir de la versión 26.9.

En esa misma versión se incorporarán asignaciones de teclas específicas para cada campeón, de modo que cada jugador podrá guardar configuraciones distintas para sus elecciones habituales. Más adelante, a lo largo de la temporada, se añadirá una votación para terminar la partida antes de tiempo cuando el sistema detecte un comportamiento que ensucie la experiencia de juego.

Pandemonium - Tráiler experiencia

Tráiler de Pandemonium, un emocionante video de YouTube.

En esos casos, el equipo aliado no perderá PL, el equipo rival recibirá la misma cantidad de PL que obtendría con una victoria y tanto la persona responsable de la infracción como su grupo prediseñado perderán PL. Además, el jugador que cometa la infracción recibirá una penalización.

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Integración con Discord y próximas fechas

Por último, se ha anunciado el inicio de una nueva integración entre Discord y el cliente de 'League of Legends', con una beta inicial en Estados Unidos, Canadá y Brasil. Gracias a ella, será posible vincular las cuentas de Discord y Riot para invitar con facilidad a amigos de Discord a grupos dentro del juego, comprobar quién está jugando y unirse a salas de 'League of Legends' mediante enlaces de grupo. Por fechas, 'Tu tienda' volverá el 5 de mayo, mientras que el ‘Emporio de las Esencias Azules’ estará disponible una semana después, el 13 de mayo.