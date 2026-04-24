Renovación
'Conan Exiles Enhanced': la actualización del juego llegará gratis para los usuarios de PC Steam
Funcom actualiza el juego de supervivencia a 'Unreal Engine 5' con mejoras de rendimiento y la unión de Tierras del Exilio e Isla de Siptah
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Funcom ha anunciado 'Conan Exiles Enhanced', una actualización completa y gratuita para 'Conan Exiles' en su versión para Steam, cuyo estreno llegará pocos días antes del octavo aniversario del juego, el 5 de mayo. Esta actualización anticipa una vertiente gráfica notablemente mejorada, además de un rendimiento optimizado y nueva tecnología de renderizado.
'Unreal Engine 5' llega a Conan Exiles
Desarrollada en colaboración con Inflexion Games, esta nueva versión traslada 'Conan Exiles' a 'Unreal Engine 5' y reúne ocho años de contenido en una experiencia renovada. Es decir, la actualización aporta un nuevo acabado al apartado visual, aumenta el rendimiento y aplica tecnología de renderizado actual, con el objetivo de ofrecer partidas por encima de los 60 FPS en configuraciones bajas, medias, altas y ultra en la mayoría de equipos. Funcom también señala que el juego ofrecerá un rendimiento más estable en Steam Deck.
A grandes rasgos, entre las novedades principales figura la unión de las Tierras del Exilio y la Isla de Siptah, de modo que los jugadores que tengan la expansión ‘Isle of Siptah' podrán viajar por primera vez entre ambos territorios con el mismo personaje, sin tener que elegir un mapa al comenzar la partida. Mientras, en la vertiente multijugador, los servidores podrán albergar las dos regiones al mismo tiempo, siempre que se posea la expansión correspondiente.
Más personajes por cuenta
La edición ‘Enhanced' también incorporará soporte para varios personajes por cuenta en modo individual, una interfaz renovada, mejoras en fabricación y construcción, compatibilidad con mods desde el primer día, traslado de partidas guardadas y una reducción del tamaño del cliente a unos 40 GB, frente a los 120 GB anteriores.
Es importante remarcar que la compañía ha explicado que los jugadores actuales podrán trasladar sus partidas de la versión en 'Unreal Engine 4' a la nueva edición. Aun así, la versión anterior seguirá disponible como 'Conan Exiles Legacy' para aquellos que quieran continuar jugando con el cliente antiguo, aunque en PC dejará de recibir nuevos contenidos, soporte, acceso al bazar y servidores oficiales cuando llegue la actualización.
'Conan Exiles Enhanced' – Announcement Trailer
Dónde se podrá actualizar a la versión 'Enhanced'
En cuanto a plataformas, 'Conan Exiles Enhanced' se lanzará el 5 de mayo de 2026 como actualización gratuita para todos los propietarios del juego en Steam. De momento no hay planes para llevarla a consolas, Epic Games Store o Microsoft Store, aunque Funcom e Inflexion Games no descartan estudiar esas versiones más adelante.
- Adelina Torres, militar: 'La experiencia de las Fuerzas Armadas españolas las convierte en un referente internacional
- Rally Islas Canarias 2026, en directo: sigue el WRC desde Gran Canaria minuto a minuto
- Carreteras cortadas por el Rally Islas Canarias 2026 en Gran Canaria: tramos y horarios
- Una menor denuncia una agresión sexual en un complejo turístico del sur de Gran Canaria: 'Me ha costado estudios, amistades y vida social
- Drama habitacional en Gran Canaria: El juzgado ordena el desahucio de seis familias de un edificio de Vecindario
- Turu Flores, ex de la UD Las Palmas, denunciado por un casino de Las Vegas por deudas millonarias
- El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores
- Entradas para la UD Las Palmas, el CB Gran Canaria y el CV Guaguas a cambio de compartir tus recuerdos de Guanarteme