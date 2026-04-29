Teamfight Tactics presenta el TFT Spanish Minor del Set 17 como nuevo acceso nacional al Major

Riot Games ha presentado el TFT Spanish Minor, el nuevo torneo nacional de ‘Teamfight Tactics’ (TFT) para el Set 17, ‘Deidades siderales’, con un formato que combina clasificación por ladder, clasificatorio abierto e invitaciones directas para segmentar mejor el recorrido competitivo en España y conectar el circuito nacional con los eventos internacionales de EMEA. El torneo forma parte de la nueva estructura competitiva, organizada en Community Events, TFT Minors y TFT Majors, con los Minors como paso intermedio entre los torneos de base y los Majors, que pasan a tener carácter internacional.

Un nuevo formato para competir en España

Con esto, el TFT Spanish Minor se convierte en el principal torneo nacional del Set 17, con jugadores clasificados por rendimiento en ladder, clasificatorio abierto e invitaciones directas a la fase principal, y dos plazas para el Major reservadas a los mejores participantes, integrando así el torneo español en el recorrido hacia la competición internacional.

TFT Spanish Minor. / Cedida.

La clasificación por ladder tendrá tres cortes. El primero tuvo lugar el 28 de abril a las 21:00 h, el segundo el 5 de mayo a las 21:00 h y el tercero el 19 de mayo a las 22:00 h. Los jugadores mejor situados en esos momentos accederán directamente al torneo.

Clasificatorio abierto en mayo

El clasificatorio abierto del Spanish Minor se celebrará del 15 al 17 de mayo y contará con tres jornadas. La primera estará abierta a los participantes y tendrá cinco rondas suizas, con 64 jugadores avanzando al segundo día.

En la segunda jornada competirán esos 64 jugadores en seis rondas suizas. El mejor jugador obtendrá clasificación directa, mientras que los puestos del 2 al 17 pasarán al tercer día. La última jornada reunirá a 16 jugadores. Tras cuatro rondas suizas habrá un corte a ocho participantes, seguido de dos rondas más. Los dos mejores conseguirán su plaza para el TFT Spanish Minor.

Invitaciones directas y nombres conocidos

El torneo también contará con jugadores invitados que accederán directamente a la competición principal, entre ellos Reven y Snoodyboo, dos figuras habituales dentro del ‘TFT’ español que se unirán al resto de clasificados para completar el plantel del Minor, llamado a servir como nueva referencia nacional durante el Set 17.

Reven y Snoodyboo. / Cedida

Cómo participar

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En este punto, los interesados podrán inscribirse a través de la plataforma oficial de competición de ‘TFT’, donde también tendrán la opción de seguir su progreso y consultar las fechas del torneo, dentro de un nuevo formato que da a TFT Clubs en España una estructura más ordenada, conserva el carácter accesible del formato nacional y traza un camino más definido hacia el Major y la competición internacional.