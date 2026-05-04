Mixtape pone banda sonora a una semana repleta de fantasía y aventuras independientes

Aquí estamos de nuevo con los estrenos más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 4 y el 8 de mayo en PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y móviles, con un listado donde conviven algunos títulos muy esperados junto a un buen puñado de obras independientes igual de atractivas.

Para los próximos días ‘Mixtape’, se cuela entre los títulos destacados con una aventura narrativa sobre tres amigos que afrontan su última noche juntos antes de tomar caminos separados. También se publica ‘Farever’, un RPG de acción multijugador online de mundo abierto ambientado en un amplio reino de fantasía, con sistemas de progresión continua, mazmorras, fabricación de equipo y opciones de juego en solitario o con compañía. A la oferta de esta semana se suman ‘Wax Heads’, ‘Wardrum’, la edición de ‘World of Warships: Legends’ en PC y muchos más. A continuación, puedes consultar la lista completa con sus sistemas y fechas.

Lunes 4 de mayo de 2026

‘Prime Monster’ (PC)

‘World of Warships: Legends’ (PC)

Martes 5 de mayo de 2026

‘Wax Heads’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Dead as Disco’ (PC)

‘In The Black’ (PC)

‘The Awakener: Battle Tendency’ (PC)

‘MOTORSLICE’ (PC, PS5, Xbox Series)

Miércoles 6 de mayo de 2026

‘Beyond Enemy Lines: Vietnam’ (PC)

‘Tactic Manager: Road to Glory’ (iOS, Android)

‘Farever’ (PC)

En ‘Farever’, los jugadores viajan a Siagarta, un reino de fantasía lleno de mazmorras, campamentos enemigos, cuevas submarinas y zonas elevadas que se pueden recorrer escalando, planeando o buceando. La obra permite avanzar en solitario o con amigos, fabricar equipo y crecer poco a poco dentro de un mundo abierto diseñado para disfrutar de aventuras compartidas.

Farever - Early Access

Video de YouTube sobre Farever - Early Access.

Jueves 7 de mayo de 2026

‘Mixtape’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Desarrollado por Beethoven & Dinosaur y publicado por Annapurna Interactive, ‘Mixtape’ narra la última noche de tres amigos antes de una fiesta de despedida. Una lista de reproducción creada para la ocasión los lleva por recuerdos con forma de pequeñas viñetas, ligadas a sus años de instituto, sus primeros amores y esos momentos que quedan grabados sin pedir permiso. El título bebe del cine de crecimiento personal de los años 80 y 90, con una puesta en escena muy musical y una banda sonora formada por canciones de DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division y más artistas de varias generaciones.

MIXTAPE - Release Date Trailer

Video de YouTube titulado "Mixtape".

‘Wardrum’ (PC)

‘Alabaster Dawn’ (PC)

‘HUNTDOWN: OVERTIME’ (PC)

‘Meg’s Monster’ (iOS, Android)

‘Stolen Realm Survivors’ (PC)

‘Infinity Sweeper’ (PC)

‘Dread Neighbor’ (PC)

‘WILL: Follow The Light’ (PC, PS5, Xbox Series)

Nos detenemos ahora en una aventura narrativa en primera persona para un jugador que apoya su experiencia en la resolución de rompecabezas y la navegación por las duras latitudes del norte. El protagonista es Will, un farero que vive en una isla remota del mar del Norte, cuya rutina cambia al recibir un mensaje de radio inesperado tras un desastre en su pueblo natal, donde su hijo ha desaparecido. Con estas inquietantes noticias, Will parte a bordo de su velero, Molly, con el objetivo de regresar a casa y encontrar a su familia. Pero en su travesía marítima tendrá que superar la soledad y la tensión ambiental, además de resolver puzles dentro de una historia personal basada en la pérdida y la búsqueda de respuestas.

WILL: Follow The Light – Tráiler

Video titulado "Will - Follow the Light" de YouTube.

Viernes 8 de mayo de 2026

‘Racing Master’ (iOS, Android)

‘Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite’ (PC)

Amistad, fantasía y carreras para primavera

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La primera semana de mayo nos deja ‘Mixtape’ entre los lanzamientos con mayor atractivo, pero junto a ella también aparecen ‘Farever’, RPG de acción multijugador online ambientado en un reino de fantasía, y ‘WILL: Follow The Light’, la aventura en primera persona sobre la búsqueda de un hijo. La oferta también reúne producciones tan interesantes como ‘Wax Heads’, ‘MOTORSLICE’, ‘Wardrum’, la llegada de ‘World of Warships: Legends’ a PC, ‘Racing Master’ en móviles y el curioso ‘Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite’, así que estos días se combina el relato íntimo, con acción, conducción, estrategia naval y pequeñas obras independientes con mucho carisma.