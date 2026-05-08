D.Franklin y PlayStation lanzan unas gafas de edición limitada inspiradas en Saros
El modelo reacciona a la luz solar mediante montura y lentes fotocromáticas, e incorpora filtro Blue Block
Alberto Yañez – Elsotanoperdido
Sony Interactive Entertainment España y la firma española D.Franklin han anunciado una colaboración vinculada al estreno de 'Saros', el nuevo título de Housemarque para PS5. El resultado es una edición limitada de gafas de sol que toma como referencia la presencia del astro rey y los eclipses solares en el universo del juego, trasladando ese cambio entre luz y oscuridad a un accesorio que también reacciona al entorno.
Mirando al sol
El modelo, denominado Ultra Light SQ Low Photochromic SAROS, incorpora acabado fotocromático en montura y lentes, de transparente a gris según la intensidad de la luz, además de filtro Blue Block, protección UV400 y filtro de categoría 2.
Ambientado en el enigmático planeta Carcosa, el videojuego plantea una experiencia donde el ciclo astronómico es realmente determinante tanto en la narrativa como en su propuesta jugable, algo que queda presente en una atmósfera condicionada por la presencia de eclipses solares, un fenómeno que pasa a trastocar múltiples elementos de su universo. Por ejemplo, cuando el sol queda oculto, la dificultad de los combates se intensifica drásticamente y te obliga a una rápida adaptación a un entorno más hostil y exigente.
El vínculo nace de la propia identidad de Saros
Ese contraste entre luz y oscuridad, tan importante en la experiencia de 'Saros', ha servido de inspiración para el diseño del producto, que traslada ese concepto del videojuego al mundo físico, recoge el efecto de un planeta sometido a los eclipses y establece un vínculo directo entre la narrativa y la funcionalidad del accesorio.
Daniel Esquitino, Chief Product Officer en D.Franklin, explica que el propósito era condensar la dualidad luz-oscuridad del videojuego en un solo producto. Gracias a la tecnología Blue Block y al acabado fotocromático, las gafas "viven su propio eclipse" al reaccionar al entorno igual que el jugador. De esta forma, el modelo ayuda a proteger la vista frente a las pantallas y se adapta automáticamente a distintas intensidades de luz.
SAROS - Tráiler lanzamiento
Nuevas tendencias para jugadores
"En este proyecto, el equipo de D.Franklin ha sido determinante para materializar un objeto original inspirado en la mecánica central de 'Saros'. Este tipo de iniciativas permite llevar el título a nuevos terrenos para que los jugadores puedan disfrutarlo de formas distintas", comenta sobre el acuerdo de colaboración Cristina Infante, de Sony Interactive Entertainment España, a propósito de las gafas que se pondrán a la venta el 10 de mayo en la web de la empresa de moda.
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