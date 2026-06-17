Henry, Kaká y Schweinsteiger cambian el césped por Clash of Clans para celebrar el regreso del chat global

El popular juego gratuito para móviles ‘Clash of Clans’, se apunta a un verano repleto de fútbol con Thierry Henry, Kaká y Bastian Schweinsteiger, tres figuras del balón que acompañan el regreso del chat global, una función muy solicitada por los jugadores que vuelve para todo el mundo. La compañía aprovecha este periodo mundialista para ofrecer la herramienta como una especie de vestuario digital donde puedes buscar clan, coordinar ataques, compartir tácticas y anticiparse a los movimientos del rival antes de saltar a la guerra. Una dinámica muy parecida a la de un vestuario antes de salir al campo.

Del campo de fútbol a la guerra

Henry, Kaká y Schweinsteiger protagonizan una pieza de aire cinematográfico en la que reflexionan sobre la competición, presión y la manera de ganar cuando todo depende del jugador. Al principio, el planteamiento recuerda a un documental deportivo clásico, con frases solemnes y miradas de vestuario. Pero el verdadero clímax llega cuando la cámara baja a sus manos. Esta vez no compiten con los pies, sino con el móvil y la desarrolladora emplea este amable contexto para representar el regreso del chat global como esa herramienta muy útil para aquellos que quieren organizarse, encontrar aliados y preparar mejor sus guerras de clanes.

Kaká, Henry y Schweinsteiger / Cedida

Una liga especial para amantes del balón

La campaña se hace realidad dentro de ‘Clash of Clans’ con un evento futbolero donde los jugadores pueden participar en una liga especial, concebida como homenaje a la competición deportiva y al ambiente de torneo que se vive este mes de junio.

Thierry Henry lleva la idea al terreno práctico. El delantero recuerda que, tanto en el fútbol como en ‘Clash of Clans’, ganar depende en buena parte de hablar con el equipo, repartir tareas y preparar bien cada movimiento antes del ataque. "Competir es una mentalidad. Ya sea en el campo o en el teléfono, el deseo de ganar nunca te abandona. Clash of Clans es un desafío distinto, pero la intensidad es la misma. La comunicación es una parte fundamental de la estrategia, tanto en el estadio como en el campo de batalla, y ayuda mucho tener una plataforma en la que compartir tácticas como es el chat global", señala.

Kaká también relaciona el regreso de la función con la conexión entre jugadores, el intercambio de planes y la unión del equipo. "El regreso del chat global es una enorme victoria para la comunidad porque, como ocurre con el fútbol, la magia de Clash of Clans reside en la conexión entre las personas, el intercambio de tácticas y la unidad del equipo. He sido todo un estratega en el campo durante toda mi carrera, y ahora que tengo el juego en mis manos estoy listo para el próximo ataque. Tengo muchas ganas de formar parte de esta plantilla legendaria y comprobar cómo el juego se vuelve más dinámico y competitivo para todo el mundo", afirma.

Schweinsteiger, por su parte, se refiere a la confianza y ventajas tanto de la comunicación como del trabajo conjunto, tres elementos que formaron parte de su carrera profesional. "Los grandes equipos de fútbol se basan en una buena comunicación, en la confianza y en las tácticas adecuadas. Los mejores momentos de mi carrera se produjeron cuando el equipo se mantuvo unido y todos aportaron su granito de arena, y eso es lo que me gusta de Clash of Clans. Une a la gente a través del trabajo en equipo y la estrategia, y estoy muy contento de formar parte de esta colaboración".

Clash of Clans - Winning Is In Your Hands

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Con esta campaña, ‘Clash of Clans’ recupera el chat global, ahora en una versión renovada que ofrece un espacio más útil para conectar con otros usuarios y reforzar la parte social de su popular formato. Pero además incorpora una liga especial de guerras de clanes y convierte a Henry, Kaká y Schweinsteiger en embajadores de un periodo muy futbolero.