Estas nuevas baterías portátiles para jugar fuera dejan atrás el miedo a quedarse sin carga

Trust ha presentado una nueva gama de baterías portátiles de cara al verano, una época en la que muchos usuarios viajan con la consola portátil, el móvil o la tableta para seguir disfrutando de sus juegos lejos de casa. Precisamente con ese planteamiento, el fabricante propone varios modelos con distintas capacidades, carga rápida y formatos adaptados a usos muy concretos, tanto para recargas puntuales durante un trayecto como para sesiones más largas lejos de un enchufe.

Batería de bolsillo

El modelo más compacto de la nueva gama es Pacto 5.000 mAh Pocket, una powerbank de 5.000 mAh con unas medidas de 77x38,6x25 mm. Su tamaño permite llevarla en el bolsillo o en una mochila pequeña, y Trust asegura que puede recuperar casi toda la batería de muchas consolas portátiles actuales. Además, cuenta con un diseño apto para aviones, puerto USB-C, enchufe plegable, cable integrado, carga rápida de 20 W e indicador LED con porcentaje de batería, además de permitir la carga de hasta tres dispositivos al mismo tiempo. Ya está disponible con un PVPR de 19,99 euros.

Baterías portátiles. / Cedida

Avala sube la capacidad

Si en cambio necesitas más autonomía, Trust propone los modelos Avala de 10.000 y 20.000 mAh. Estas baterías permiten cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo y cuentan con un puerto USB-C PD de 20 W junto a dos puertos USB-A. También incluyen una pantalla LED que muestra el porcentaje de carga restante y una luz verde para indicar cuándo se está usando la carga rápida. La gama Avala se completa con un cable USB-C de 30 cm incluido en la caja. El modelo de 10.000 mAh tiene un PVPR de 29,99 euros, mientras que la versión de 20.000 mAh cuesta 39,99 euros.

Fiera apuesta por un formato ultradelgado

La tercera propuesta es Fiera, disponible también en versiones de 10.000 y 20.000 mAh. En este caso, el fabricante apuesta por un diseño ultradelgado, similar al tamaño de un teléfono, para que pueda guardarse con facilidad en el estuche de una consola portátil o en cualquier bolsillo. Permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo mediante su puerto USB-C adicional de 20 W y cuenta con pantalla LED para consultar la energía restante de un vistazo. Como el resto de modelos anunciados, su diseño es apto para aviones. La versión de 10.000 mAh tiene un PVPR de 29,99 euros y la de 20.000 mAh asciende a 39,99 euros.

Baterías portátiles. / Cedida

Adiós al enchufe

Noticias relacionadas

Con esta nueva gama, los ingenieros de Trust se empeñan en cubrir varios perfiles de uso dentro del juego portátil, desde el usuario que necesita una batería pequeña para salir del paso hasta el que prefiere una powerbank de mayor capacidad para sus necesidades particulares, viajes o vacaciones.