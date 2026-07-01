¿Prepara Nintendo una nueva pantalla LCD para Switch 2? Todo apunta a un cambio de proveedor

Aunque la tecnología de Nintendo Switch 2 fue muy elogiada en su lanzamiento y vendió una gran cantidad de unidades, aún presenta algunos problemas. Uno de ellos estaría especialmente relacionado con las características de la pantalla LCD elegida por el fabricante, algo que podría corregirse en futuras unidades si estas filtraciones terminan confirmándose.

Cambio de proveedor

Pero vamos a ponernos en contexto, porque según el sitio especializado Nintendo Everything, un distribuidor chino de componentes ha comenzado a incluir en su catálogo un modelo actualizado del panel, que estaría fabricado íntegramente por Sharp y presentaría una circuitería, conectores y cables significativamente diferentes a los utilizados por Innolux, empresa que trabajó en el lote original de la consola.

El nuevo panel tendría el número de modelo LS079T1SX10P, una denominación que permitiría extraer varios datos técnicos, como que 'LS' apuntaría a un panel Sharp LTPS, mientras que '079' haría referencia a sus 7,9 pulgadas y 'T' indicaría una resolución 1080p.

La nueva pantalla LCD para Switch 2. / .

Con este posible cambio, las nuevas unidades de Switch 2 podrían llegar a las tiendas con un diseño actualizado que aplique soluciones para corregir algunos de los puntos más discutidos del modelo original. Por ejemplo, la pantalla actual ha recibido críticas porque ofrece un tiempo de respuesta algo más lento de lo deseado y por un conjunto que puede provocar cierta borrosidad en juegos con mucho movimiento en pantalla.

Si bien Sharp ya suministra el cristal utilizado en las primeras unidades de Nintendo Switch 2, la compañía parece haber aumentado su participación en las versiones más recientes del dispositivo y, con esto, no se puede descartar una mejora en la calidad general del producto. Sin embargo, hasta la fecha no hay información oficial sobre qué implica la revisión de los componentes y se desconoce cuándo llegarán los modelos actualizados a las tiendas o incluso cómo podrán identificarse durante el proceso de compra.

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Las leyes europeas les obligan a desarrollar una nueva revisión

Además, esta hipotética nueva pantalla LCD no sería el único cambio que debe afrontar el diseño de Switch 2, porque la compañía ya debería trabajar en versiones adaptadas a la normativa europea sobre baterías reemplazables, que obligará a facilitar su sustitución en determinados dispositivos portátiles a partir de febrero de 2027. La cuestión está en si Nintendo aprovechará esa revisión para introducir también el supuesto panel de Sharp o si el cambio de pantalla, de confirmarse, llegará por otra vía.