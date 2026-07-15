Con las reservas ya en marcha, el lanzamiento de PlayStation FlexStrike se retrasa indefinidamente

Presentado por Sony en 2025, el arcade stick de lucha inalámbrico FlexStrike parecía tener asegurado su lanzamiento en agosto de este año. Sin embargo, a pesar de que la compañía ya había comenzado a gestionar las reservas del mando arcade, ahora asegura que se ha visto obligada a posponer su llegada sin ofrecer una nueva fecha.

Un anuncio inesperado

En su blog oficial, recalcan que se necesitará más tiempo para rematar el producto, mientras se reconoce que los retrasos en la producción impedían mantener el lanzamiento del 6 de agosto. Asimismo, indican que, debido a circunstancias ajenas a su control, no se podía garantizar el lanzamiento del dispositivo ni proporcionar una nueva fecha para su presentación.

Flexstrike. / .

“Pedimos disculpas por este retraso y esperamos poder ofrecer la experiencia FlexStrike a la comunidad cuando se lance”, afirman desde PlayStation. La compañía también aclaró que pronto informará a quienes reservaron el juego a través de su sitio web oficial. Quienes lo hicieron por otros medios deberán contactar directamente con los distribuidores correspondientes.

PlayStation FlexStrik ya no coincidirá con Marvel Tokon

Con el aplazamiento, FlexStrike ya no llegará el mismo día que ‘Marvel Tōkon Fighting Souls’, el próximo juego de lucha desarrollado por Arc System Works y publicado por Sony Interactive Entertainment. El título mantiene su lanzamiento para el 6 de agosto en PS5 y PC, aunque precisamente sobre esta versión la compañía aún no ha indicado si levantará las restricciones impuestas a más de 100 regiones que no podrán acceder a él, aunque la casa japonesa ha permitido posteriormente su compra en alrededor de dieciséis de esos mercados, pero decenas de territorios continúan excluidos y la compañía no ha confirmado si eliminará el resto de las restricciones antes del estreno.

Con las reservas ya en marcha

En cualquier caso, el controlador arcade de la compañía japonesa se postulaba como una opción compacta y de calidad para la escena competitiva. Al plantearse alrededor de un diseño portátil, la compañía pretende atraer a los participantes en torneos competitivos que no desean cargar con equipos pesados. Compatible inicialmente con PS5, mientras que el soporte para PC llegaría más adelante, el accesorio prometía ser el gran lanzamiento en cuanto a periféricos de la compañía para 2026 y tanto es así que, antes de anunciar su precio y fecha de estreno, la compañía incluso invitó a miembros de medios especializados a probar el producto en su sede.

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FlexStrike Wireless Fight Stick

Video de Flexstrike Wireless Fight Stick en YouTube.

Retrasado hasta nuevo aviso

En Europa, el dispositivo ya estaba disponible para preordenar en tiendas, que prometían entregas a partir del 21 de agosto, algo que probablemente ya no sucederá. En nuestro territorio, el producto se vendía a partir de 199,99 euros, el equivalente a su precio en dólares estadounidenses, pero ahora se muestra como “No disponible”.