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Recetas para renovar tu escritorio este verano y acertar con los periféricos

Te proponemos varios accesorios para refrescar el espacio de juego y ganar calidad de vida durante los meses de calor

Renueva tu escritorio.

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Los ingenieros y diseñadores de Trust han recopilado una selección de accesorios para jugar durante las vacaciones de verano. El conocido fabricante de dispositivos para el ocio y el trabajo reúne sillas de tela transpirable, mandos que se acoplan al móvil, auriculares, ratones y teclados para renovar parte del equipo durante los meses de calor.

Ponte cómodo

Para evitar quedarse pegado a la silla durante los meses más calurosos, GXTrust incluye en su propuesta la GXT 723 Ruya, que incorpora tapicería con tejido transpirable para mantener el frescor. Su altura regulable, el asiento de espuma moldeada, respaldo de espuma de alta densidad, reposabrazos 3D y el mecanismo de bloqueo de la inclinación, permiten adaptarla a distintas posturas y puede adquirirse por 199,99€.

Ruya Chair

Con el móvil en la mano

Para aquellos que, legítimamente, disfruten de su ocio electrónico en teléfonos Android o iPhone, recurren al juego remoto de PlayStation y Xbox o utilicen servicios de juego en la nube, se ha diseñado el preciso GXT 735 Mylox, un mando inalámbrico que se acopla al teléfono y lo convierte en una consola portátil. El dispositivo ofrece hasta 12 horas de autonomía y tiene un PVPR de 49,99 euros.

Mando.

Mando. / Cedida

Sonido refrescante

Sí, además, quieres disfrutar del mejor sonido al resguardo del calor y sin molestos cables, los auriculares GXT 499 Forta inalámbricos con licencia oficial para PS5 se presentan como una gran solución de sonido 3D. Presentan el logo oficial de la consola, se conectan mediante un receptor USB de 2,4 GHz de latencia ultrabaja y emplean transductores de 50 mm. Tienen un micrófono extraíble, ofrecen hasta 55 horas de autonomía y pueden comprarse en blanco y en negro por 79,99 euros.

Casco PlaySatation.

Casco PlaySatation. / Cedida

Moverse por el escritorio

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Por último, aquellos que quieran renovar los periféricos del ordenador pueden recurrir al ratón GXT 122 Felox+ Dual, que incorpora una batería recargable y un sensor PixArt PAW3311 de hasta 12.000 ppp, acompañado por una tasa de sondeo de 1.000 Hz por 29,99 euros. La selección se completa con el teclado mecánico inalámbrico GXT 873 Acira, con interruptores rojos mecánicos Outemu, tres modos de conexión y una resistencia de hasta 50 millones de pulsaciones por 69,99 euros. La propuesta reúne así opciones para mejorar la comodidad, jugar en el móvil, prescindir de cables y renovar los periféricos del escritorio.

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