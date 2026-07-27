Halo: Campaign Evolved abre fuego en una semana de fantasía oscura y expediciones mortales

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Entre el 27 y el 31 de julio llegarán nuevos títulos a PS5, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Switch 2, iOS y Android, en una selección que reúne RPG de acción, fantasía, supervivencia, gestión, combates de extracción, aventuras piratas y pequeñas producciones nacidas en los rincones más peculiares de PC.

Entre los lanzamientos de esta semana destaca ‘Halo: Campaign Evolved’, que recupera el capítulo con el que comenzó la historia del Jefe Maestro mediante una versión renovada para PC, PS5 y Xbox Series. También se publica ‘Mistfall Hunter’, un RPG de acción PvPvE donde regresar con vida será tan importante como reunir un buen botín. La selección principal queda rematada por ‘The Relic: First Guardian’, una aventura inspirada en relatos populares coreanos que llevará a los jugadores por las tierras devastadas de Arsilthus.

La lista se completa con ‘The Ranchers’, ‘Corsair Cove’, ‘Kusan: City of Wolves’, ‘Truxton Extreme’, ‘Leafy Corner’ y ‘Culdcept The First Saturn Tribute’, entre muchos más. A continuación, puedes consultar la selección de juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 27 de julio de 2026:

‘Forsaken Realms: Vahrin’s Call’ (PC)

‘Prelude Dark Pain’ (PC)

‘The Left Behind’ (PC)

‘Endacopia’ (PC)

‘Broken Reality 2000’ (Xbox Series)

‘Forever Skies’ (Xbox Series)

Martes 28 de julio de 2026:

‘EverQuest Legends’ (PC)

‘Sir, We Have an Orc Problem’ (PC)

‘MineGeon: Renegades’ (PC)

‘Lunarium’ (PC)

‘Gothic Classic’ (Xbox Series)

‘Halo: Campaign Evolved’ (PC, PS5, Xbox Series)

Por fin se publica el remake de ‘Halo: Combat Evolved’, la primera entrega de la serie, publicada originalmente en 2001 para Xbox y posteriormente adaptada a PC. Esta nueva versión recupera las diez misiones originales e incorpora ‘Operación METEORITE’, una línea adicional de tres episodios protagonizados por el Jefe Maestro y el sargento Johnson. Podrá jugarse en solitario, mediante cooperativo local para dos participantes en consola o por internet con grupos de hasta cuatro, juego cruzado y progreso compartido entre plataformas, aunque prescindirá del multijugador competitivo.

Halo Studios ha reconstruido el título con Unreal Engine 5 e introducido gráficos en alta definición, cinemáticas renovadas, controles modernizados y voces grabadas de nuevo. El juego también incorporará nueve armas y varios vehículos procedentes de entregas posteriores, nuevos enemigos, más Calaveras modificadoras y posibilidades como pilotar tanques Wraith, secuestrar vehículos o transportar a cuatro espartanos en un Warthog.

Miércoles 29 de julio de 2026:

‘Truck-kun is Supporting Me from Another World?!’ (PC, Xbox Series)

‘Company of Heroes 3: Final Stand’ (PC)

‘Dispatch’ (Xbox Series)

‘The King Is Watching’ (Xbox Series)

Jueves 30 de julio de 2026:

‘Culdcept The First Saturn Tribute’ (PC)

‘Kusan: City of Wolves’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Leafy Corner’ (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)

‘Truxton Extreme’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘The Ranchers’ (PC)

‘How Many Dudes?’ (PC)

‘Machine Party’ (PC)

‘BLUE REFLECTION Quartet’ (PC, PS5, Switch, Switch 2)

‘Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition’ (Switch 2)

‘Voidtrain’ (PS5)

‘Volcano Princess’ (PS5, Switch, iOS, Android)

‘Mistfall Hunter’ (PC, PS5, Xbox Series)

Ahora pasamos a un juego dispuesto a plantar cara a ‘Dark and Darker’ y ‘Dungeonborne’. Se trata de ‘Mistfall Hunter’, un RPG de acción en tercera persona y ambientación fantástica, con una estructura inspirada en los títulos de extracción. Antes de entrar en combate, tendrás que escoger entre seis clases y preparar el equipo para luchar contra rivales humanos y criaturas controladas por la inteligencia artificial dentro de una propuesta PvPvE.

Las incursiones se pueden afrontar en solitario o mediante grupos de hasta tres jugadores sobre un sistema de combate que permite cambiar de arma durante los enfrentamientos para alternar ataques cuerpo a cuerpo, opciones a distancia y magia. Caer derrotado supone perder el equipo y el botín, por tanto, habrá que abrirse paso hasta el dendroide retornado y abandonar la zona con vida.

Viernes 31 de julio de 2026:

‘Corsair Cove’ (PC, Xbox Series)

‘Waterpark Simulator’ (Xbox Series)

‘The Relic: First Guardian’ (PC, PS5)

Dentro de la oleada de producciones orientales se encuentra ‘The Relic: First Guardian’, un nuevo RPG de acción desarrollado por el estudio surcoreano Project Cloud Games. Inspirado en leyendas y relatos populares de Corea, el título mezcla la narración con combates rápidos y exigentes. Sus responsables reconocen influencias de juegos como ‘Dark Souls’ y ‘Devil May Cry’, aunque la aventura transcurre en Arsilthus, un continente semiabierto y devastado tras la destrucción de una gran reliquia. El último guardián deberá reunir sus fragmentos y cerrar el vacío que amenaza estas tierras.

‘The Relic’ enfrenta al jugador a hasta 80 Brutales, enormes jefes vinculados a relatos trágicos que obligarán a controlar un amplio sistema de combate basado en cinco tipos de armas, hechizos y distintas técnicas. La resistencia no se consume al atacar, pero será necesario administrarla bien al bloquear o esquivar. Las reliquias reunidas concederán más de 70 efectos pasivos capaces de modificar las habilidades y el estilo de lucha, mientras que las armas y armaduras serán piezas únicas repartidas por Arsilthus.

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Una semana con bastante que rascar

La semana viene algo más animada que la anterior y, aunque tampoco llega cargada de grandes estrenos, los próximos días dejan material interesante, como el regreso del Jefe Maestro con ‘Halo: Campaign Evolved’, las incursiones PvPvE de ‘Mistfall Hunter’ y la fantasía de inspiración coreana de ‘The Relic: First Guardian’. También hay espacio para juegos de gestión como ‘The Ranchers’, construcción y gestión pirata con ‘Corsair Cove’ y producciones más pequeñas en PC, como ‘Forsaken Realms: Vahrin’s Call’, ‘Sir, We Have an Orc Problem’, ‘MineGeon: Renegades’ o ‘Machine Party’.

Fuente: El Periódico