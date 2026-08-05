Guía de inicio de EA Sports FC 27 (1): todo sobre The Grounds, precios y plataformas

Electronic Arts ha desgranado las características generales de ‘EA Sports FC 27’, la próxima entrega de su popular serie futbolística, mediante una primera batería de materiales liderada por las portadas de sus tres ediciones, con Kylian Mbappé como protagonista y Jude Bellingham junto a él en la portada de la Ultimate Plus Edition.

The Grounds convierte el fútbol a un espacio social

Esta entrega concederá especial protagonismo a The Grounds, un espacio futbolístico compartido con capacidad para reunir hasta a 100 jugadores, organizado alrededor de una zona central y tres distritos inspirados en diferentes expresiones de la cultura del fútbol. Las actividades incluirán encuentros de fútbol reducido, experiencias de Rush y diferentes Kickabouts, propuestas que combinarán el fútbol con reglas y mecánicas tomadas de otros deportes. Los jugadores podrán desplazarse por este espacio, encontrarse con otras personas y acceder a sus distintas modalidades sin salir de The Grounds.

En este modo, los jugadores podrán crear su propio futbolista, desarrollar sus capacidades y personalizar aspecto, mientras progresan con la ayuda de mentores especiales como Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala y Alex Hunter, personaje familiar en la serie deportiva.

Así se ve el mapa con las diferentes zonas que incluye la novedad de este FC 27: The Grounds. / Agencias

El desarrollo del Pro también pretende ganar profundidad mediante cambios en los arquetipos, las nuevas Maestrías y los Amps, elementos que permitirán orientar sus cualidades y modificar rendimiento con mayor libertad. No obstante, The Grounds también funcionará como punto de reunión entre jugadores y permitirá disputar encuentros, participar en actividades y coleccionar las botas, prendas y complementos conseguidos mientras progresan. La personalización distinguirá entre la ropa utilizada dentro y fuera del campo, acompañada por nuevos gestos, accesorios y artículos relacionados con la identidad de cada distrito.

¿Es un mundo abierto?

Electronic Arts no llega a definir The Grounds como un mundo abierto ni ha detallado por completo sus dimensiones, limitándose por ahora a presentarlo como un espacio social compartido que se puede recorrer que continuará ampliándose a lo largo del año mediante temporadas, campañas y actualizaciones que traerán nuevas actividades, eventos, recompensas y modalidades. En todo caso, estará disponible únicamente en PS5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2, por tanto, las versiones de PS4, Xbox One y Nintendo Switch no incluirán este apartado.

Imagen dentro del juego de cómo se verá el nuevo apartado del FC 27: The Grounds. / Agencias

Primeros cambios en la jugabilidad y Ultimate Team

La jugabilidad también se ha renovado, con la incorporación de córneres dinámicos, atacantes que interpretan mejor los espacios, desmarques curvos y una defensa con menor intervención automática, cambios orientados a conceder más control durante las acciones ofensivas y defensivas.

Además, Ultimate Team contará con la Galería FUT, una colección permanente donde quedarán registrados los artículos obtenidos durante la temporada, incluso cuando posteriormente sean vendidos o utilizados en un Desafío de Creación de Plantillas. Esta función tendrá su propio sistema de progresión y recompensas, aunque Electronic Arts ampliará sus detalles en la presentación dedicada a Ultimate Team.

Tres ediciones y acceso anticipado

‘EA Sports FC 27’ se pondrá a la venta el 25 de septiembre de 2026 en tres ediciones denominadas Standard, Ultimate y Ultimate Plus, aunque las dos últimas permitirán comenzar a jugar hasta siete días antes del estreno general. Las reservas incluyen varios contenidos para The Grounds, el Modo Carrera y ‘EA Sports FC 26’

Chándal exclusivo para The Grounds

AMP de nivel 3 inspirado en Mbappé para The Grounds

Dos consumibles de AXP doble durante diez encuentros de The Grounds

Desafíos de reserva para el Modo Carrera

Tres ICONOS o Héroes

Entrenador de cinco estrellas para la Carrera de mánager

Ojeador de academia de cinco estrellas para la Carrera de mánager

Artículo de futbolista ICONO con una media de 92 o superior para ‘FC 26’

La edición Standard incluye el juego completo y estará disponible coincidiendo con el estreno general del 25 de septiembre, mientras la Ultimate Edition permitirá comenzar a jugar el 18 de septiembre de 2026 mediante un acceso anticipado de hasta siete días. Además de los contenidos asociados a la reserva, incorpora:

Hasta siete días de acceso anticipado

Pase prémium de la temporada 1

Artículo de futbolista con una Evolución centrada en el regate para ‘FC 26’

Portada del FC 27 de EA Sports con Mbappé y Bellingham. / Agencias

Impulso de media dinámica durante la pretemporada del Modo Carrera

6000 FC Points repartidos durante tres meses

Un espacio adicional para Evoluciones en Ultimate Team

Cinco espacios adicionales para publicar desafíos de Mánager en Directo

Ojeador sénior de cinco estrellas para la Carrera de mánager

La reserva de esta edición también incluye un artículo de futbolista ICONO internacional con una media de 85 o superior para ‘EA Sports FC 27’.

La Ultimate Plus Edition reunirá todos los contenidos de la Ultimate Edition y añadirá varias recompensas adicionales. Solo podrá adquirirse hasta el 31 de agosto de 2026 y no estará disponible en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ni Epic Games Store.

Sus contenidos adicionales son:

Pases prémium correspondientes a las temporadas 1 a 5

10000 FC Points repartidos durante cinco meses

Artículo de futbolista ICONO internacional con una media de 85 o superior, intransferible

Elección de futbolista del Salón de FUT, también intransferible

Un espacio adicional para Evoluciones en Ultimate Team

Elección de un ICONO TOTAL con una media de 93 o superior para ‘FC 26’, intransferible

Artículo de futbolista con una Evolución centrada en el regate para ‘FC 26’

Artículo de futbolista con una Evolución centrada en el físico para ‘FC 26’

Plataformas y diferencias entre versiones

‘EA Sports FC 27’ estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Switch 2, aunque no todas las funciones tendrán soporte en las consolas de la generación anterior, ya que The Grounds quedará limitado para PS5, Xbox Series, PC y Switch 2. En todo caso, los compradores de las versiones para PlayStation y Xbox dispondrán de Doble versión sin coste adicional y podrán pasar de PS4 a PS5 o de Xbox One a Xbox Series X|S dentro de la misma familia de consolas. Además, como es habitual, los miembros de EA Play podrán acceder a una prueba de diez horas a partir del 18 de septiembre,

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Una versión Lite para probar parte del contenido

También se ha confirmado que se publicará una versión ‘Lite’ gratuita con contenido limitado que estará disponible el 25 de septiembre a partir de las 18.00 horas en España. Esta edición permitirá probar determinados contenidos, entre ellos Partido rápido, con la posibilidad de adquirir posteriormente el juego completo.