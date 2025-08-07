Instagram más cerca de Twitter: estas son las funciones quen ha copiado de otras redes sociales

Instagram es una de las redes sociales más usadas, y destaca, principalmente, entre los jóvenes, que comparten sus fotos de sus vacaciones para que todos sus amigos y seguidores sepan donde están. La plataforma se ha convertido en un espacio para descubrir nuevas tendencias, conectar con personas de todo el mundo y explorar contenido creativo que inspira a millones de personas diariamente. Ahora, ha actualizado algunas de sus funciones que se asemejan a las que tienen otras redes sociales de la competencia.

Esta plataforma de Meta continúa evolucionando para mantenerse como una de las redes sociales más influyentes del mundo. En su última actualización, ha introducido tres nuevas funciones que prometen cambiar la manera en que los usuarios interactúan y comparten contenido: los reposts públicos, el mapa de amigos y un nuevo feed de Reels basado en la actividad de tus contactos. Estas novedades refuerzan la apuesta de la plataforma por una experiencia social más abierta y conectada.

Repost, la función que copia de Twitter

Después de ser un éxito en Tiktok, la primera novedad es la introducción de los reposts públicos, una función muy demandada por los usuarios. A partir de ahora, cualquier usuario puede compartir publicaciones de otras cuentas en su perfil, de forma similar a los retuits de X (antes Twitter). Este contenido se mostrará en una nueva pestaña visible desde el perfil del usuario.

Así es el nuevo repost de fotos / ChatGPT

Además, los reposts también se incluirán en las recomendaciones que Instagram muestra a los amigos del usuario, ampliando considerablemente el alcance del contenido. Con esto, la plataforma busca fomentar la redistribución de contenido entre comunidades afines, sin depender de capturas de pantalla o historias temporales.

Nuevos mapas de amigos

Inspirado en Snapchat, Instagram incorpora ahora el mapa de amigos, una herramienta que permite compartir tu ubicación en tiempo real con los contactos que elijas. Si tus amigos también activan esta función, podrás ver dónde están, junto con sus fotos, stories y Reels recientes.

Esta opción, que es totalmente voluntaria, se plantea como una forma de fortalecer la conexión entre usuarios en un entorno más cercano y geolocalizado. El mapa de amigos solo muestra información si ambos usuarios han activado el sistema, lo que garantiza un cierto nivel de privacidad y control individual sobre los datos compartidos.

Mapa de amigos de Snapchat / Snapchat

Feed de amigos en Reels

La tercera novedad afecta directamente al consumo de contenido en la plataforma. Instagram ha lanzado una pestaña específica de Reels que muestra los vídeos que tus amigos han indicado con 'me gusta', comentado o compartido. Esta función transforma el clásico algoritmo de Reels en algo más social y colaborativo.

Según la red social, este nuevo enfoque permitirá descubrir contenido relevante de forma más orgánica, ya que está basado en los intereses y la interacción real de tu círculo cercano. Sin embargo, también implica una pérdida parcial de privacidad, porque tus acciones dentro de la aplicación serán más visibles para quienes te siguen. También plantea un problema para la seguridad de los usuarios porque exponen su vida social más de la cuanta.

Estas tres actualizaciones forman parte de la estrategia de Meta para reforzar la dimensión social de Instagram, en un momento en que TikTok y otras plataformas compiten por la atención del público joven.