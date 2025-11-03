La Provincia

Así es el centro de entrenamiento para personas con cáncer de Las Palmas de Gran Canaria

En Las Palmas de Gran Canaria acaba de abrir sus puertas Orkide, un centro pionero de entrenamiento integral para personas con cáncer. La iniciativa, impulsada por la educadora física Laura Capdevila, la cardióloga Victoria Piro y el médico rehabilitador Eduardo Borque, nace con el propósito de ofrecer acompañamiento especializado a pacientes oncológicos que quieren mejorar su calidad de vida a través del ejercicio físico, en un entorno seguro y supervisado por profesionales de la salud. Más información