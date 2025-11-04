La Provincia

Miguel Ángel Ramírez: "La UD Las Palmas estaba en la UVI y nosotros la salvamos"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha acudido al podcast de Bruno Agostini y ha mantenido una conversación exclusiva. En él no solo ha hablado sobre sus inicios profesionales y empresariales sino que, además, ha hecho una reflexión sobre la trayectoria del equipo canario en el mundo del fútbol. No conforme con ello, ha lanzado una promesa a los fieles seguidores: volverán a Primera División. Más información