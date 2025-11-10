La Provincia

María Parrado emociona en Las Palmas con un concierto íntimo y su nuevo disco "La niña que fui"

María Parrado viajó hasta el archipiélago para participar en la gala solidaria Pequeño Valiente, liderada por Roberto Herrera y que marco récord con más de 3.200 asistes y 129.109 euros recaudados. Además, no quiso perder la oportunidad y deleitó a sus fieles seguidores canarios con un show muy especial en 'El Rincón del bolero', un nuevo lugar de encuentro para los amantes de la música en directo. Con alma.