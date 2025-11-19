La Provincia

El alcalde de Telde lanza un mensaje tras los vertidos en la costa de Gran Canaria

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha lanzado un mensaje claro a la ciudadanía tras el cierre de playas en Gran Canaria por la presencia de vertidos contaminantes y peces muertos en la costa. Este grave episodio ha despertado una gran alarma ambiental y turística. Según los primeros indicios, la contaminación podría originarse en piscifactorías de la zona, un hecho que está siendo investigado y que, según el regidor, debe esclarecerse con urgencia. Más información