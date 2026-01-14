Secciones

Sara Carbonero reaparece tras recibir el alta hospitalaria

Sara Carbonero reaparece tras recibir el alta hospitalaria

Madrid
Sara Carbonero ya se encuentra en Madrid tras haber pasado once días ingresada en un hospital de Lanzarote, donde fue sometida a una operación de urgencia el pasado 2 de enero. La periodista, que se encontraba de vacaciones en la isla junto a su pareja, José Luis Cabrera, fue vista en la noche del martes 13 de enero en la zona VIP del aeropuerto de Barajas, visiblemente debilitada y caminando con lentitud, apoyada en el brazo de su acompañante. Más información

