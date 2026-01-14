Sara Carbonero reaparece tras recibir el alta hospitalaria
Sara Carbonero ya se encuentra en Madrid tras haber pasado once días ingresada en un hospital de Lanzarote, donde fue sometida a una operación de urgencia el pasado 2 de enero. La periodista, que se encontraba de vacaciones en la isla junto a su pareja, José Luis Cabrera, fue vista en la noche del martes 13 de enero en la zona VIP del aeropuerto de Barajas, visiblemente debilitada y caminando con lentitud, apoyada en el brazo de su acompañante.