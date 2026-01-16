La Provincia

Luis García: "Nadie tiene el puesto asegurado"

Jesé Rodríguez no es indiscutible en la UD Las Palmas. Sus cuatro goles en tres partidos no significan nada para un Luis García que no se casa con nadie. Su racha goleadora no frenó los planes de la dirección deportiva del club, que ya cuenta con los servicios de Iker Bravo. "El puesto asegurado no lo tiene nadie en ningún equipo", expresó García "Ojalá que Jesé marque el quinto, sexto, séptimo gol y haga muchos más", indicó.