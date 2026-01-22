La Provincia

Primeras palabras de Kassius Robertson como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria

El nuevo escolta del Dreamland Gran Canaria, Kassius Robertson, fue presentado oficialmente como jugador claretiano y habló sobre su debut exprés ante el Trieste, apenas horas después de aterrizar en la isla y sin haber entrenado con el grupo. Acompañado por el director deportivo Willy Villar, que lo definió como “un jugador contrastado y con amenaza exterior”, Robertson se mostró motivado y listo para aportar desde el primer minuto.