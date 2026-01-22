Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasUD Las PalmasCascada La PalmaTranvía TenerifeVivienda RehoyasPapa León XIV
instagramlinkedin
Primeras palabras de Kassius Robertson como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria

Primeras palabras de Kassius Robertson como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria

La Provincia

Primeras palabras de Kassius Robertson como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
RRSS WhatsAppCopiar URL

El nuevo escolta del Dreamland Gran Canaria, Kassius Robertson, fue presentado oficialmente como jugador claretiano y habló sobre su debut exprés ante el Trieste, apenas horas después de aterrizar en la isla y sin haber entrenado con el grupo. Acompañado por el director deportivo Willy Villar, que lo definió como “un jugador contrastado y con amenaza exterior”, Robertson se mostró motivado y listo para aportar desde el primer minuto.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents