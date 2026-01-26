El Día

Amplio despliegue policial y rescate de una madre y su bebé en el incendio de una vivienda en La Laguna

Los agentes municipales desplegaron un amplio operativo para cortar varias calles y facilitar la llegada de los bomberos a la calle Elías Serra Ráfols, en el municipio de La Laguna, en una franja horaria especialmente complicada por la entrada a los trabajos, colegios, institutos y facultades de la ciudad y su entorno. Más información