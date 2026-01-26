Secciones

Largas colas para conseguir entradas de la Preselección Drag del Carnaval de Las Palmas

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
Desde primeras horas de la mañana, decenas de personas hicieron cola en la taquilla del Edificio Miller para conseguir una de las codiciadas entradas de la Preselección Drag Queen 2026 del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Las entradas, al precio de 10 euros, salieron a la venta a las 9:00 horas y se agotaron en menos de cuatro minutos tanto en taquilla como en la web oficial. Más información. Más información

