La Policía Nacional desarticula la organización que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas en el Atlántico

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
Vídeo de la Policía Nacional sobre la operación Sombra Negra, desarrollada en dos fases, ha finalizado con la detención de 105 personas que conformaban una organización criminal, que operaba desde Sudamérica hasta Europa, presuntamente responsable de introducir en Europa unos 57.000 kilos de cocaína en el último año. Más información

