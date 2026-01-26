La Provincia

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones tras la firma de los acuerdos de colaboración entre el archipiélago y la región marroquí de Souss Massa

La región marroquí de Souss Massa (2,67 millones de habitantes) recibe este lunes a la mayor delegación empresarial e institucional de Canarias que visita el país norteafricano hasta la fecha, ante la que se ha presentado como "un socio solido y fiable" con intereses comunes con las islas españolas.