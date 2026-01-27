La Provincia

Jornada sobre eólica marina organizada por el Clúster Marítimo de Canarias

El desarrollo de la energía eólica marina en Canarias, y en particular en el Puerto de Las Palmas, se encuentra en una situación de riesgo debido al retraso en los plazos establecidos por el Gobierno central, lo que ha provocado que varias empresas interesadas en impulsar proyectos en el archipiélago hayan optado por retirarse. Esta preocupación fue puesta de manifiesto este lunes por representantes del Clúster Marítimo de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) durante la celebración de la jornada Pulso a la Eólica Marina. Más información