Miguel Ángel Ramírez: "La Inteligencia Artificial nos dirá si debemos renovar a Jesé y Viera"

'UD Paravium'. La Inteligencia Artificial (IA) se incorpora al escudo de la UD Las Palmas. El club grancanario contará, durante un año, con la colaboración extrema de la empresa Paravium para "explorar en todas las facetas desde la política de incorporaciones al regado del césped" con la fortaleza de la IA. Fernando Rivas, entrenador de Carolina Marín, y Nacho Larriba, ingeniero técnico en Informática de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, estuvieron presentes en el acto en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Más información. Más información