Muere Agusto Menvielle

Augusto Carlos Menvielle Laccourreye , exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias desde 1987 a 1991, y maestro ajedrecista, ha fallecido a los 87 años de edad este miércoles en la Clínica San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria. Nacido en Barcelona el 12 de agosto de 1938 , vivió su juventud en Madrid donde estudió la carrera de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y en 1969 se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, en la que desarrolló una amplia faceta profesional como funcionario, además de su reconocida trayectoria como ajedrecista. Más información

