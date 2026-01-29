La Provincia

Luis García sobre el adiós de Lukovic de la UD Las Palmas

El Luis García Fernández más arisco. El estratega ovetense analizó de forma cruda la situación del delantero serbio Lukovic -rompe la cesión y jugará en el Preston inglés-, que ayer se despidio del club en las redes sociales y luego borró el mensaje. "No tengo ni idea", declaró de forma cortante. En relación a las valoraciones de Marc Cardona (ahora en el Andorra), que desveló que solo había hablado dos veces con el técnico en seis meses, manifestó que "ya no es jugador de la UD Las Palmas".