Nueva tractorada en Gran Canaria: el campo vuelve a las calles en protesta por el acuerdo con Mercosur

Las Palmas de Gran Canaria
Agricultores y ganaderos de Gran Canaria se han sumado este jueves, 29 de enero, a las protestas del sector primario con una movilización visible en Las Palmas de Gran Canaria donde varios tractores han recorrido la Avenida Marítima. La acción se enmarca en el paro general convocado en distintos puntos del país contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Más información

