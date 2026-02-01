La Provincia

Se activa todo el dispositivo de bomberos por un incendio en Telde

Un importante incendio se ha declarado este domingo en una nave industrial ubicada en el entorno del Barranco de La Gallina, en el municipio de Telde, concretamente en las antiguas instalaciones de Colchón Flex, junto a la rotonda de acceso a Caserones y Hoya Aguedita. El fuego ha generado una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, provocando alarma entre vecinos, conductores y trabajadores de la zona.