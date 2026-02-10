Secciones

Juicio a la ex vicerrectora de la ULPGC, Rosario Berriel

Juicio a la ex vicerrectora de la ULPGC, Rosario Berriel

La Provincia

Juicio a la ex vicerrectora de la ULPGC, Rosario Berriel

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
La ex vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rosario Berriel, se sentará el martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por presuntos delitos de negociación y actividad prohibida a funcionaria pública y abuso en el ejercicio de su función. Berriel, durante su etapa en la ULPGC, alquiló pisos pertenecientes a su familia a profesores chinos del Instituto Confucio de Chanchung para obtener, presuntamente, beneficio personal. Más información

