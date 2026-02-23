El incendio de una guagua calcina la nave de Lanzarote Bus

El fuego se desató por causas que ahora se investigan en el interior de las inslataciones, ubicadas en la zona industrial de Valterra y en la trasera de la gasolinera BP. En el momento de los hechos, no había ninguna persona en el interior, por lo que no hay que lamentar heridos. "Hay mínimo diez guaguas quemadas", informa Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote: "Estamos limpiando la zona e intentando salvar las que no están quemadas, que son sobre todo guaguas nuevas, rompiendo con una pala mecánica la pared para intentar sacarlas por allí", añade. Más información