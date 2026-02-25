José Pérez Curbelo

Exposición "Alma de nácar.Enconchados, la luz capturada de México"

Esta exposición temporal propone el acercamiento a los enconchados mexicanos, una singular técnica artística que evoca el brillo tornasolado de las lacas asiáticas. Se trata de pinturas en cuya ejecución se incrustan finas piezas de nácar pulido sobre tablas, que posteriormente son pintadas al óleo. En esta fusión de materiales, entre veladuras y opacidades de la policromía, se deja entrever el brillo irisado de las conchas… alma de nácar de estas obras.