Andrés Cruz

Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir uno de los momentos más simbólicos del Carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina. Este año, además, la jornada festiva coincidirá con la celebración de la segunda edición de la carrera Viudas a la Carrera, lo que obligará al Ayuntamiento a desplegar un amplio dispositivo de tráfico, seguridad y limpieza en distintos puntos de la ciudad.