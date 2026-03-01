Quevedo adelanta un nuevo tema durante la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Lo que comenzó como una aparición estelar en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria terminó convirtiéndose en algo más. Quevedo no solo desató la locura a su paso por el recorrido, sino que aprovechó el ambiente para adelantar un fragmento inédito de lo que podría ser su próximo tema. Más información
