Adolfo Rodríguez

Autónomos canarios se manifiestan en Las Palmas de Gran Canaria

El colectivo de trabajadores autónomos ha salido a la calle para manifestar su profundo malestar por la creciente carga fiscal, las elevadas cotizaciones y la burocracia que consideran asfixiante, denunciando que estas condiciones ponen en riesgo la viabilidad de miles de pequeños negocios y pymes en toda España, incluidas las Islas Canarias. Convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N, cientos de trabajadores por cuenta propia se han reunido para exigir cuotas ajustadas a ingresos reales, simplificación administrativa, protección social equivalente a la de los asalariados y otras mejoras estructurales que les permitan seguir operando con dignidad y sin perder su patrimonio personal..0.